上海市長龔正會愛爾蘭科克市長：願科克加大在滬投資

上海進博會將於5日登場，上海市市長龔正3日會見愛爾蘭科克市長博伊爾一行。龔正說，熱忱歡迎更多科克企業亮相進博會，並在生物醫藥、綠色低碳、人工智慧等領域深化與上海的合作，加大在滬投資布局，也鼓勵上海企業到科克投資興業。博伊爾則指，願積極參與進博會，並與上海深化在資訊科技、生物醫藥、再生能源、新能源汽車領域的合作，促進減排減碳技術發展。

據上海市人民政府外事辦公室微信公眾號「上海外事」消息，龔正於會面時表示，中國和愛爾蘭是不同歷史文化、不同政治體制國家友好相處、合作共贏的典範。上海和科克雖相隔遙遠，但交往密切。兩市是中愛兩國締結的第一對友城，自2005年結好以來，展開廣泛務實合作，取得積極成果。明年兩市將迎來結好20周年，真誠期待兩市深挖合作潛力，實現更高水準的互利共贏。

龔正指出，科克身為愛爾蘭重要的口岸城市、商業城市，擁有世界一流的科學研究中心，希望兩市加強經貿、產業合作。熱忱歡迎更多科克企業亮相進博會，並在生物醫藥、綠色低碳、人工智慧等領域深化與上海的合作，加大在滬投資布局，同時，也鼓勵上海企業到科克投資興業。

龔正說，希望兩市加強城市治理、人文交流合作，繼續在城市精細化管理、環境保護、公共衛生等領域加強交流與經驗互鑑，進一步深化教育、文旅、藝術等領域合作，讓彼此加深了解、增進友誼。

博伊爾則稱，上海的發展取得了巨大成功。科克的城市規模雖然較小，但有一顆「大大的心」，與上海也有著許多共通點。科克的地理位置具有戰略性，擁有繁忙的港口，產業發展特色鮮明。

博伊爾強調，科克願積極參與進博會，並與上海深化在資訊科技、生物醫藥、再生能源、新能源汽車領域的合作，促進減排減碳技術發展。同時，科克也期待與上海相互學習，增進教育、文化等方面合作，推動各自城市的發展邁向卓越。