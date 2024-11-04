陸內需疲弱之際 進博會明上海登場

第七屆中國國際進口博覽會（進博會）將於五至十日在上海登場，大陸國務院總理李強將出席開幕式並致詞，馬來西亞總理安華、斯洛伐克總理費科等外國領導人將與會。大陸官方稱，今年參展的世界五百強和行業龍頭企業達二九七家，創歷史新高。

在大陸內需依舊疲弱之際，本屆進博會即將登場，外界關注將於這次展會亮相的新產品、新技術，能否進一步刺激大陸內需市場，助推經濟發展。

大陸商務部發言人何亞東昨宣布，李強將出席進博會開幕式及相關活動並致詞。大陸外交部發言人毛寧也宣布，應李強邀請，馬來西亞總理安華，烏茲別克總理阿里波夫、斯洛伐克總理費科、哈薩克總理別克捷諾夫、蒙古國總理奧雲額爾登、塞爾維亞總理武切維奇等外國領導人將出席開幕式及相關活動。

央視指出，本屆進博會吸引二九七家世界五百強和產業龍頭企業參展，數量達到歷史新高，四百多項新產品、新技術、新服務將於展會中亮相。本屆進博會有七七個國家和國際組織參加國家展，一二九個國家和地區的近三千五百家展商參加企業展，數量均超過第六屆。企業商業展設置食品農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易六大展區和創新發展專區。

中國國際進口博覽局副局長吳政平表示，在技術裝備展區，首次設立新材料專區、升級人工智慧體驗區；創新發展專區聚焦數位經濟、綠色低碳、生命科學、製造技術四大領域，展覽面積和項目數量均超過往屆。在醫療展區，精心打造健康養老專區，集中展示代表性適老產品，助力銀髮經濟發展。