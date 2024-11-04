赴陸免簽 韓旅遊業搶商機

在大陸對南韓免簽證消息一出後，南韓旅遊業對赴大陸旅行需求增長充滿期待，南韓當地旅行社正全面擴大大陸遊商品。

《韓聯社》報導，這是南韓首次被列為陸方免簽證對象。南韓旅遊業相關人士表示，免簽節省赴陸旅遊的費用和辦簽證所需的時間，期待赴陸遊將重新火熱起來。

南韓旅遊業則認為，在此次政策推動下，先前南韓對赴陸遊不太關注的20至40多歲族群的赴陸需求或將增加。此前，赴陸跟團遊主要對象為50至70多歲。同時，南韓各家旅行社正全面擴大赴陸遊商品，並就各年齡旅遊需求豐富商品內容。

大陸外交部於1日宣布，為進一步促進中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，對南韓、斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登持普通護照人員試行免簽政策。2024年11月8日至2025年12月31日期間，這些國家持普通護照人員赴陸經商、旅遊觀光、探親訪友及過境不超過15天，可免簽入境。