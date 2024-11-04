中汽協公布數據，9月大陸進口車銷量進一步下探，導致進口車庫存上升至7.5個月，創歷史新高。顯示大陸國產車市占率提升下，進口車銷量節節敗退。

中汽協數據顯示，今年前九個月進口汽車累計銷售48.18萬輛，年減13.5%。從品牌觀察，前九個月，前十大品牌中僅有兩個品牌（LEXUS、豐田）實現正增長，統計期間，LEXUS共銷售13.29萬輛，銷售額最高；豐田共銷售2.57萬輛，增幅最大，為12.3%。

中汽協稱，大陸國內汽車市場價格戰影響到進口車市場，比如保時捷，從今年開年到9月，銷量比去年同期下降33.4%。與此同時，前九個月銷量降幅最大的福斯汽車，相較去年同期下降53%。

大陸乘聯分會秘書長崔東樹在10月底發文表示，今年9月進口汽車5.5萬輛，年減20%，較8月下降27%，為近期罕見的9月巨大下滑。前九個月汽車進口53萬輛，年減4%。隨著大陸國產車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進口持續低迷，前九月持續三年衰退。

從進口國別來看，今年9月進口量前三的國家分別為德國、日本、美國，進口銷量分別為2.17萬輛、1.1萬輛、0.96萬輛，後兩者分別年減52%和27%，德國則年增17%。

在品牌部分，前九月排名前三的進口品牌分別為LEXUS、BMW、賓士，銷量分別為13.29萬輛、10.97萬輛、10萬輛。LEXUS是三者中唯一成長的車企，年增9%，後兩者分別下滑21%和28%。

從超豪華車類別看，9月進口超豪華品牌銷量為471輛，年減47%。其中銷量最高的是賓利，年減7%至229輛；法拉利和藍寶堅尼次之，分別為77輛和49輛，分別下滑21%和20%。

整體而言，目前大陸國內進口車主要還是依靠豪華車需求支撐，超豪華總體走勢偏弱。而合資品牌進口車快速萎縮，包括豐田、福斯、SUBARU等品牌進口車萎縮嚴重。