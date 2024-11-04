比亞迪聘20萬人趕工 新能源車近三月產量增近20萬輛

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
比亞迪生產線火力全開，各廠區處於滿產能狀態。圖為比亞迪鄭州廠。 新華社
比亞迪生產線火力全開，各廠區處於滿產能狀態。圖為比亞迪鄭州廠。 新華社

比亞迪生產線火力全開，比亞迪主管稱，8至10月三個月間，提升產量近20萬輛，整車加零組件招聘近20萬人，且各廠區生產線都處於滿產狀態。

比亞迪執行副總裁何志奇透露說：「這提產速度可謂震古鑠今了，生產採購等運營團隊做出了巨大的艱苦努力，11月繼續努力，挖掘各種潛力，看能否再進步一點點。」

比亞迪10月新能源汽車單月銷量一舉突破50萬輛，再創新高，同時也是大陸汽車市場單一品牌單月銷量紀錄，年增66.5%，累計今年前十個月，比亞迪乘用車銷量323.7萬輛，年增36.5%。

比亞迪近三個月產量與銷量
比亞迪近三個月產量與銷量

此前外界擔憂比亞迪在多樣化訂單需求與車型配置下，產能面臨不足的挑戰。梳理比亞迪此前發布各月產量顯示，8月至10月產量分別為36萬輛、44萬輛與53萬輛，短短三個月間，產量增加約17萬輛，且從產能落後銷量狀態下，逐漸追上並超越。

比亞迪日前發布今年第3季財報，其前三季營收人民幣5,022.5億元，年增18.9%，淨利潤人民幣252.4億元，年增18.1%。其中，第3季營收人民幣2,011.25億元，在數據上超越一直以來的勁敵特斯拉，特斯拉第3季營收換算後近人民幣1,800億元。

在銷量、營收雙增長下，大陸法人機構交銀國際預測，今年第4季，疊加比亞迪DMI 5.0車型的持續放量，比亞迪季銷量將提升至130萬輛至150萬輛的水平；此外，比亞迪今年第3季進入越南、巴基斯坦、突尼西亞等國家和地區，隨著海外工廠陸續開始投產，海外銷量有望進一步上升。

比亞迪今年年度銷量目標定在360萬輛，目前要達成目標沒有懸念，甚至有觀點認為今年有望衝刺400萬輛。

比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛9月13日在社交媒體發文稱，當日比亞迪員工總數突破90萬人，為5,300多家A股上市公司裡員工人數最多，其中技術研發人員近11萬人，是全球研發人員最多的車企。比亞迪在2023年年報透露，公司在職員工數量在2023年底為70.35萬人，這意味著，不到九個月時間，比亞迪新增員工19.65萬人。

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