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海南自貿港招商 吸引南韓

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「海南自貿港系列優惠政策對企業很有吸引力，希望能把握商機，早日進駐海南，開拓市場。」參加海南自貿港全球招商推介活動（南韓專場）的南韓K主題公園總裁趙在炫表示，希望更多的南韓商品通過海南走向中國大陸。

中新社報導，11月2日，海南自貿港全球招商推介活動（南韓專場）在海南省海口市舉行，線上、線下同步聯動。海口國際投資促進局、海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區、海南自貿港僑海創新創業園分別推介海南自貿港系列優惠政策、產業投資新機遇以及招商引資政策，開展線上招商對接洽談，協助南韓企業在海南自貿港尋找商機。

推介活動上，南韓企業代表看好海南自貿港的發展前景，希望盡快赴海南實地考察、洽談合作，共同推動更多項目落地海南。　

在南韓前任國會議員金東周看來，南韓與海南在經濟合作上有很強的互補性，南韓在醫美健康、製造業、文化娛樂等領域有很大優勢，海南自貿港在旅遊、現代服務業、熱帶特色高效農業等方面具有巨大潛力。

南韓 考察

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