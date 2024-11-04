河北辛集皮革業 創匯2.7億美元

河北省辛集市是大陸著名的皮革業中心，素有「辛集皮毛名天下」的美譽；如今，已形成較為完整的產業鏈，構築以辛集皮革城為龍頭，製衣、製革相互促進的發展格局。年生產各類皮革服裝、皮具皮件，出口創匯達2.7億美元。

河北辛集作為大陸重要的皮衣皮草生產基地，皮革服裝產業被列入河北省優先扶持發展區域主導產業和特色產業集群，產品覆蓋各地並出口俄羅斯、韓國、日本等十餘國家和地區。年生產各類皮革服裝540萬件，皮具皮件2,950萬件（套），實現銷售收入人民幣56億元。

該市共有皮革服裝規上企業97家，從業人員10.7萬人。透過建園區、促聚集、拓市場，建成了大陸首個皮革專業市場。辛集皮革企業商會副會長李占生表示，多年來，辛集市持續組織企業以辛集展團的形式參加海內外博覽會，每年舉辦時裝周和皮革博覽會，迅速提升市場的知名度和影響力。

據了解，辛集皮革業已形成製衣、製革、製鞋、皮具等較為完整的產業發展鏈條，帶動皮革機械、皮革化工、毛領加工、皮革輔料等近十個行業的繁榮發展，構築了以辛集皮革城為龍頭，製衣、製革並駕齊驅、相互促進的發展格局。

辛集皮革城招商部經理李錦指出，辛集皮革城的名品購物中心是皮革城的核心，也是辛集市的地標性建築。中心目前入駐企業1,500餘家，帶動就業2萬9,800餘人，年接待遊客、消費者和經銷商108萬人次。

辛集市皮革業始於明，盛於清，歷史悠久。經多年的傳承與發展，皮貼畫、皮雕畫、名花皮毛博物館等時代產物應運而生；其中，文麗皮貼畫設有專業的校企合作創作基地及陳文麗皮貼畫技能大師工作室，合作殘疾人及巧女百餘名。據悉，當地在「家門口」從事皮貼畫相關產業人員逾6,000名，總產值達人民幣740萬元，讓皮毛產業和皮革文化煥發出新生機。