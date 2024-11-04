123家企業參與 世界鑄造會議德陽閉幕

由世界鑄造組織（WFO）主辦，大陸機械工程學會鑄造分會承辦的第75屆世界鑄造會議，日前在四川省德陽市圓滿閉幕。

本屆會議共吸引了來自全球超過30個國家和地區的1500餘名代表參會，共有200多位鑄造行業專家作了精彩報告。在壁報展示區，論文作者與參會代表進行了面對面的深入交流與探討。同期舉辦的鑄造展覽會，吸引了123家中外知名企業，共同展示了全球鑄造領域創新技術及產品。

會議期間，與會人員還前往二重裝備、廣大東汽、一汽鑄造、德恩精工等典型企業實地參觀。開展了院士專家德陽行活動，為企業「問診把脈」。組織了大學科技園參觀活動，吸引企業入園，促成一批項目到德陽落地轉化。與會代表還在文德國際會展中心中庭的德陽城市推介展區全方位瞭解了德陽實力，並進行了合作洽談。

會議對評選出的最佳科學論文獎（10個）、最佳技術論文獎（3個）、最佳青年論文獎（5個）、最佳博士生論文獎（15個），進行頒獎；進行了會旗交接。下一屆世界鑄造會議將由土耳其鑄造協會承辦。