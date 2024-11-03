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小米SU7 Ultra女性下訂超乎預期 小米雷軍：很多女生喜歡開強悍的車

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍透露，小米SU7 Ultra量產版女性下訂用戶超預期，很多女生喜歡開強悍的車。（圖／取自直播截圖）
小米董事長雷軍透露，小米SU7 Ultra量產版女性下訂用戶超預期，很多女生喜歡開強悍的車。（圖／取自直播截圖）

小米董事長雷軍近日在直播中透露，小米SU7 Ultra量產版女性下訂用戶超預期，很多女生喜歡開強悍的車。

小米SU7 Ultra擁有1,548馬力的超強動力，按照傳統思維，這麼強大的動力應該都是男生喜歡的。但其實，很多女生也第一時間下了訂單。

雷軍表示，買這個車的女性有女賽車手，也有大女主（座駕），有一些女生就喜歡開這種很強悍的車。他還透露，小米SU7 Ultra量產版後續將提供閃電拉花（意指閃電貼膜）可選。

目前，小米SU7 Ultra量產版已於10月29日開啟預訂。根據官方公布的資料，預訂開啟10分鐘，小訂量突破3,680台。

新車明年3月正式發售，預售價人民幣81.49萬元（約新台幣366萬元），意向金1萬元，正式發售後隨時可退。提前預訂，可享優先交付權益。

對於何時能看到小米SU7 Ultra實車？雷軍稱，小米SU7 Ultra預計明年3月正式上市，近期會開啟全國巡展，兩周後也會參加廣州車展，車展現場會展示小米SU7 Ultra實車。

小米SU7 Ultra量產車，將是小米SU7系列中最高端的車型。不用改裝，直接馳騁在賽道上，實現可街可賽（可在街道及賽道）。

雷軍說：「我說過不會太便宜，有一點點小貴，有網友說小米產品賣到人民幣80多萬，是不是小米變了，還是小米飄了，我真正關心的是產品有沒有超過想要的人的預期。」

小米汽車日前公布小米SU7 Ultra原型車令所有車迷激動的成績，在德國紐伯格林北環賽道（紐北）的首秀中，小米SU7 Ultra原型車以6分46秒874的官方認證圈速成績，成為全球最速四門車。

女生 小米 車展

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