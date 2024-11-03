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珠海航展11月12日登場 俄國戰機蘇57首次飛抵大陸

中央社／ 台北3日電
第15屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）12日至17日舉行，今天陸續有中國一線軍機飛抵珠海，首次到中國的俄羅斯最新匿蹤戰機蘇57也飛抵太原。圖為解放軍機殲16。中新社
第15屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）12日至17日舉行，今天陸續有中國一線軍機飛抵珠海，首次到中國的俄羅斯最新匿蹤戰機蘇57也飛抵太原。圖為解放軍機殲16。中新社

第15屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）12日至17日舉行，今天陸續有中國一線軍機飛抵珠海，首次到中國的俄羅斯最新匿蹤戰機蘇57也飛抵太原。

根據央視軍事的官方微博及港媒星島日報，今天到達珠海的，分別有運20、轟6K、殲10C、殲16、殲16D、教10、無偵7及無偵10等。

其中，轟6K翼下掛載兩枚鷹擊21空射高超音速反艦飛彈，具遠程打擊能力。轟6K本次會在珠海航展中作靜態展示。新裝備的殲16D電子戰戰機也受到關注，其在翼尖位置安裝了電子吊艙，此次將進行飛行表演。

外國方面，俄羅斯派出的最新型匿蹤戰機蘇57，下午首次飛抵中國。

中國官媒央廣網軍事頻道10月上旬報導，今年以來，蘇57在俄烏戰爭中的使用次數大幅增加。中國軍事專家王明志說，這是想藉助實戰檢驗戰機作戰能力、提升飛行員作戰經驗。

俄烏戰爭 俄羅斯 國軍 戰機 烏克蘭 飛彈

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