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廣東前3季經濟成長低於大陸平均 珠三角表現不佳

中央社／ 上海3日電
據統計，今年廣東省前3季的經濟成長速度為3.4%，低於全中國平均的4.8%。珠三角9座城市中，僅深圳優於平均。分析指，前3季廣東在房地產投資、社會消費面均在全中國平均之下。圖為2024年廣東非遺周暨佛山秋色活動開啟，花燈巡遊。中新社
據統計，今年廣東省前3季的經濟成長速度為3.4%，低於全中國平均的4.8%。珠三角9座城市中，僅深圳優於平均。分析指，前3季廣東在房地產投資、社會消費面均在全中國平均之下。圖為2024年廣東非遺周暨佛山秋色活動開啟，花燈巡遊。中新社

廣東省第3季經濟數據出爐，據統計，今年廣東省前3季的經濟成長速度為3.4%，低於全中國平均的4.8%。珠三角9座城市中，僅深圳優於平均。分析指，前3季廣東在房地產投資、社會消費面均在全中國平均之下。

據經濟觀察報，截至11月1日，廣東省以及省內21個地級市第3季經濟數據全數出爐。作為中國第一經濟大省，廣東今年前3季的經濟成長率僅3.4%，低於全國平均4.8%。進一步分析珠江三角洲的9座城市，僅有深圳的5.4%優於全中國平均，廣州、佛山則為2%、1.6%，甚至低於全廣東省的平均。

地級市為中國行政區劃分的一種，介於省級行政區與縣級行政區之間。珠三角的9座地級市分別為深圳、廣州、佛山、東莞、惠州、珠海、江門、中山和肇慶。

報導分析，今年前3季，廣東的房地產投資、社會消費面均處在全中國平均之下，僅有外貿保持住了一如以往的強。據廣東省統計局的資料顯示，今年前3季，廣東固定資產投資年減3.4%，其中房地產開發投資下降17.2%；社會消費品零售總額人民幣3.54兆元（下同，約新台幣16兆元），年增0.7%；貨物進出口額6.75兆元，年增11.1%。

報導引述北京大學滙豐智庫於10月時發布的報告指出，廣東省的經濟成長速度在經歷了21世紀初的高速成長後，逐漸趨緩。COVID-19疫情之後，廣東省的經濟成長率一直略低於全中國平均。

在廣東全省經濟資料出爐的前一天，廣東省人民政府新聞辦公室官方微信「廣東發布」公布了一份由智庫「全球化及世界城市研究網絡（GaWC）」發布的2024年世界城市體系排名，其中中國的上榜城市包括北京、上海、廣州、深圳。其中，廣州名列第22名，深圳名列第30名。

「廣東發布」特別強調，廣州2024年的排名，較2020年、2022年大幅上升，並稱「建設世界城市也不能用單一的經濟體量來衡量，廣州要成為具有全球影響力的城市，需要多元化發展，創造新時代的發展活力」。

報導另提到，今年7月，中國（深圳）綜合開發研究院企業與市場研究中心副主任鄭天騁成於今年7月時談及「廣州2024年上半年經濟成長率被重慶超越」的議題時強調，廣州和重慶處於不同的發展階段，可以對比但不能只停留在數字層面的高低，「廣州面向世界、對外開放這一實力，無論是在全國還是全世界，都具有充分的領先優勢」。

廣東 深圳

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