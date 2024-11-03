進博會5日上海開幕 李強將致詞、馬國總理安華也將出席

第七屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5日在上海開幕，大陸國務院總理李強將出席並致詞，馬來西亞總理安華、斯洛伐克總理費科等外國領導人也將與會。

大陸商務部新聞發言人何亞東3日宣布，李強將出席進博會開幕式及相關活動並致詞。大陸外交部發言人毛寧也宣布，應李強邀請，馬來西亞總理安華，烏茲別克總理阿里波夫、斯洛伐克總理費科、哈薩克總理別克捷諾夫、蒙古國總理奧雲額爾登、塞爾維亞總理武切維奇等外國領導人將出席進博會開幕式及相關活動。

大陸外交部發言人林劍1日宣布，安華將於11月4日至7日到訪大陸進行工作訪問。據報導，安華將先後訪問上海與北京，並將在11月5日和7日分別與李強及大陸國家主席習近平會面。安華在2022年出任總理後，曾兩度訪問中國大陸。

而斯洛伐克總理費科應李強邀請，於10月31日至11月5日對中國大陸進行正式訪問，並已於1日分別與習近平、李強以及大陸全國人大委員長趙樂際進行會面、會談。在中歐持續就電動車加稅問題磋商之際，費科告訴李強，斯方反對歐盟對大陸電動車加徵關稅，希望歐中透過對話磋商尋求妥善解決。

第七屆進博會於11月5至10日在上海舉辦。大陸官方介紹，企業展繼續保持36萬多平方公尺的超大規模，共有129個國家和地區的3,496家展商參加，國別地區數和企業數都超過上屆，參展的世界500強和行業龍頭企業達297家，創歷史新高。

此屆進博會在促進「國內國際雙循環」方面，持續打造全球新品首發地、前沿技術首選地及創新服務首推地，展示逾400項代表性新產品新技術新服務，組織39個政府交易團和4個行業交易團、共計780個分團到會採購，為歷屆最多。