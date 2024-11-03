進博會5日上海登場 陸商務部：李強將出席開幕並致辭

新華社報導，大陸商務部新聞發言人何亞東3日宣布，第七屆中國國際進口博覽會將於11月5至10日在上海舉辦，大陸國務院總理李強將出席開幕式及相關活動並致辭。

大陸央視新聞指出，第七屆進博會各大展區布展已經全部完成，服務設施全部調試、安裝完畢，各項服務保障工作也已準備就緒。而本屆進博會共計吸引297家世界500強和產業龍頭企業參展，數量達到歷史新高，400多項新產品、新技術、新服務將於展會中亮相。

報導強調，本屆進博會將有77個國家和國際組織參加國家展，129個國家和地區的近3,500家展商參加企業展，數量均超過第六屆。同時，整體展覽展示面積將超過42萬平方公尺，共有152個國家、地區和國際組織參加國家展和企業展。企業商業展設置食品農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易六大展區和創新孵化專區。

中國國際進口博覽局副局長吳政平表示，在技術裝備展區，首次設立新材料專區、升級人工智慧體驗區；創新孵化專區第一次聚焦數位經濟、綠色低碳、生命科學、製造技術四大賽道，展覽面積和項目數量均超過往屆。在醫療展區，精心打造健康養老專區，集中展示代表性適老產品，助力銀發經濟發展。

據悉，本屆進博會還增設「線上點餐，預訂送餐」功能，而在電力、通信、消防安全和金融、保險等各項保障措施亦全部到位，3,488名義工將在展會現場引導諮詢、展會註冊管理、醫療衛生輔助等165種崗位提供服務。

此前，大陸外交部發言人林劍於1日表示，舉辦進博會是中國大陸擴大自主開放的重要措施，也是中國大陸推動建設開放型世界經濟的實際行動。而數據顯示超大規模市場的吸引力，反映出國際社會對中國大陸經濟發展前景的強大信心，也展現各方希望透過開放合作實現互利共贏的共同意願。

他提到，自2018年首次舉辦以來，進博會不斷升級擴容，已成為中國大陸建構新發展格局的窗口、推動高水平開放的平台，進博會的「朋友圈」愈來愈大，作為國際公共產品的作用越來越突出。本屆進博會為37個最不發達國家（台稱最低度開發國家）參與國家展和企業展提供支持，在食品和農產品展區進一步擴大非洲產品專區面積，讓更多發展中國家參與到普惠包容的經濟全球化進程中來。