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陸「天才少女」姜萍阿里數賽未獲獎 主辦：違反規則

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
姜萍在阿里巴巴全球數學競賽的成績引來「造假」的質疑，根據主辦方最新消息，姜萍的老師王閏秋在預選賽中對她提供幫助，違反關於「禁止與他人討論」的規則。（圖／取自人民日報微信公眾號）
姜萍在阿里巴巴全球數學競賽的成績引來「造假」的質疑，根據主辦方最新消息，姜萍的老師王閏秋在預選賽中對她提供幫助，違反關於「禁止與他人討論」的規則。（圖／取自人民日報微信公眾號）

大陸江蘇17歲職校女學生姜萍今年6月在「2024阿里巴巴全球數學競賽」預賽中勇奪第12名，順利闖進決賽，被譽為「天才少女」。但由於姜萍與她的老師王閏秋同時入圍，引發了造假爭議。隨著決賽成績公布，「姜萍事件」有了最終結果：主辦單位認定王閏秋與姜萍在初賽違反「禁止與他人討論」的規則，二人最終均未獲獎。

央視報導，主辦單位阿里巴巴全球數學競賽組委會3日發布情況說明指出，阿里巴巴全球數學競賽獲獎名單已正式發布，共有86名選手獲獎，其中金獎5名，銀獎10名，銅獎20名，優秀獎51名。

對於「姜萍事件」，主辦方主動通報，根據決賽閱卷結果，姜萍與王閏秋並未獲獎。根據調查瞭解，王閏秋在預選賽中對其指導的學生提供幫助，違反了預選賽關於「禁止與他人討論」的規則。

主辦方並表示，這暴露出競賽賽制不夠完善、管理不夠嚴謹等問題。「對此，我們表示誠摯的歉意」。

阿里數賽決賽已在6月底落幕，決賽成績原訂於8月公布，但主辦方直到11月3日才正式發布比賽結果，主辦方並未多加說明延遲三個月發布結果的原因。

在比賽與調查結果公開後，根據中新網報導，江蘇省漣水中等專業學校也隨即發布「情況通報」，公布對於王閏秋違反初賽規則的懲處。

校方表示，將給予王閏秋誡勉談話處理，取消本年度評先評優資格。校方將進一步加強師德師風和校風學風建設，教育引導師生樹立正確的價值觀和成材觀，鼓勵師生踏實上進。

校方也強調，「懇請廣大公眾對未成年人給予更多包容與愛護」。

今年6月「2024阿里巴巴全球數學競賽」預賽成績公布後，姜萍作為年僅17歲、就讀服裝設計領域的中職生，得以與許多來自北大、清華參賽者同時入圍，引起大陸輿論巨量關注，當時連人民日報、央視等大陸官媒都曾大力報導她的故事。

央視 未成年

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