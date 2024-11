美智庫發表報告 陸製面板帶來美國安隱憂

大陸面板廠近年來積極擴建產能,大舉攻占全球面板市場。美國智庫學者擔心,大陸運用不公平競爭打垮競爭對手,導致美國國防工業仰賴大陸面板技術,將對美國帶來安全風險的擔憂。

路透報導,美國智庫帕米爾諮詢公司(Pamir Consulting)研究員Joe McReynolds與James Mulvenon發表題為「顯示器是新電池」(Displays are the New Batteries)的專題報告,內容講到大陸面板業挾著政府提供的優渥補助,以低價搶單橫掃海外市場,危及美國軍事供應鏈安全,引發市場猜測,大陸面板業將是美國下一個制裁目標。

報告指出,大陸面板產業能夠快速崛起,主要受益於大陸政府的大量補貼,包括低利貸款、優惠稅率、土地購置等,推估大陸政府投入的補貼資金直逼面板廠成本的50%至70%。

大陸傾國力扶植面板產業,超車南韓成為全球LCD面板一哥。由於不敵大陸同業削價競爭,三星顯示(Samsung Display)已於2022年6月全面退出LCD面板業務,LG顯示(LG Display)也在2022年底關閉南韓LCD電視面板產線,並將其廣州8.5代LCD生產線賣給TCL華星光電,預計在2025年第1季完成交易,正式退出LCD面板業務。