快訊

不合常理！陳啟昱若在國內卻不出庭 動機恐不單純

9天空窗！陳啟昱銷聲匿跡 台南地院法官難逃縱放質疑

充電樁不足 政院宣示2040年全電動車難達標

大摩：大陸太陽能鏈轉機浮現 持有股票良機來臨

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大摩認為，由於行業加速整合、產品價格將觸底回升，大陸光電產業鏈將迎來新的發展機遇。（新華社）
大摩認為，由於行業加速整合、產品價格將觸底回升，大陸光電產業鏈將迎來新的發展機遇。（新華社）

A股太陽能光電類股本輪暴漲行情，再次使大陸光電行業成為華爾街關注焦點。摩根士丹利（大摩）認為，由於行業加速整合、產品價格將觸底回升，大陸光電產業鏈將迎來新的發展機遇。該機構對大陸光電行業給出了積極的展望，認為當前是投資者建倉的良機。

華爾街見聞報導，大摩分析師在報告中上調未來幾年大陸光電板安裝的預測，將2024年的太陽能安裝預測從217GW上調至225GW，主因分散式發電項目的強勁表現。

大摩分析師估計分散式太陽能將占2024年大陸總安裝量的51.7%，反映了投資者對新政策影響的預期，包括允許分散式太陽能專案參與電力市場交易，對分散式太陽能專案回報的影響。

大摩分析師還略微提高了2025年和2026年的安裝預測，分別達到240GW和276GW，先前預測分別為239GW、274GW。

大摩表示，大陸光電行業協會（CPIA）有關「反內卷」呼籲正在奏效，光電元件價格進一步下降的空間很小；工信部未來可能公布更嚴格的光電能耗限制政策，這將進一步加速行業內的產能整合，淘汰效率低下的產能，從而提高整個行業的生產效率和盈利能力。

10月中旬，大陸光電行業協會發文稱，低於成本得標涉嫌違法，呼籲製造企業依法合規地參與市場競爭，不要進行低於成本的銷售與投標。

值得注意的是，有消息傳出，太陽能光電模組廠商近期紛紛上調出貨價格。10月30日就有多家光電龍頭企業漲價。

晶澳科技表示，市場上分銷通路價格略有調整。晶科能源回應稱，基於行業「反內卷」會議所達成的共識，各企業正共同努力促進產業鏈價格逐步回歸合理區間，公司積極回應。隆基綠能則表示，漲價傳聞屬實，公司光電組件價格上漲每瓦人民幣0.01到0.02元。

分析師 華爾街

延伸閱讀

下一個制裁目標？大陸面板業快速崛起 美智庫憂恐危及國安

北韓派兵援俄 陸學者：兩國大概不會接受大陸勸誡

陳啟昱涉光電弊案不知行蹤 許宇甄：台灣司法病了？

世芯訂單爆發 大摩按讚

相關新聞

美選前夕 陸A股鬆綁招手外資

大陸商務部、證監會、國資委、稅務總局、市場監管總局、國家外匯局修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，從允許外...

大摩：大陸太陽能鏈轉機浮現 持有股票良機來臨

A股太陽能光電類股本輪暴漲行情，再次使大陸光電行業成為華爾街關注焦點。摩根士丹利（大摩）認為，由於行業加速整合、產品價格...

陸股招手外資降低五門檻 外媒：減輕美大選後對市場影響

大陸商務部、證監會、國資委、稅務總局、市場監管總局、國家外匯局修訂發布《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》，從允許外...

中東資金大買中國資產

大陸上市公司第3季財報密集披露完畢，合格境外機構投資者（QFII）最新重倉股浮出檯面。Wind數據顯示，第3季QFII新...

美智庫發表報告 陸製面板帶來美國安隱憂

大陸面板廠近年來積極擴建產能，大舉攻占全球面板市場。美國智庫學者擔心，大陸運用不公平競爭打垮競爭對手，導致美國國防工業仰...

預期延後出貨效應 大陸10月進口數據估好轉

大陸海關總署預計11月7日公布10月進出口數據。由於9月進出口數據不佳，主因9月有颱風侵襲大陸沿海，加上美國碼頭工人罷工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。