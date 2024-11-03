大摩：大陸太陽能鏈轉機浮現 持有股票良機來臨
A股太陽能光電類股本輪暴漲行情，再次使大陸光電行業成為華爾街關注焦點。摩根士丹利（大摩）認為，由於行業加速整合、產品價格將觸底回升，大陸光電產業鏈將迎來新的發展機遇。該機構對大陸光電行業給出了積極的展望，認為當前是投資者建倉的良機。
華爾街見聞報導，大摩分析師在報告中上調未來幾年大陸光電板安裝的預測，將2024年的太陽能安裝預測從217GW上調至225GW，主因分散式發電項目的強勁表現。
大摩分析師估計分散式太陽能將占2024年大陸總安裝量的51.7%，反映了投資者對新政策影響的預期，包括允許分散式太陽能專案參與電力市場交易，對分散式太陽能專案回報的影響。
大摩分析師還略微提高了2025年和2026年的安裝預測，分別達到240GW和276GW，先前預測分別為239GW、274GW。
大摩表示，大陸光電行業協會（CPIA）有關「反內卷」呼籲正在奏效，光電元件價格進一步下降的空間很小；工信部未來可能公布更嚴格的光電能耗限制政策，這將進一步加速行業內的產能整合，淘汰效率低下的產能，從而提高整個行業的生產效率和盈利能力。
10月中旬，大陸光電行業協會發文稱，低於成本得標涉嫌違法，呼籲製造企業依法合規地參與市場競爭，不要進行低於成本的銷售與投標。
值得注意的是，有消息傳出，太陽能光電模組廠商近期紛紛上調出貨價格。10月30日就有多家光電龍頭企業漲價。
晶澳科技表示，市場上分銷通路價格略有調整。晶科能源回應稱，基於行業「反內卷」會議所達成的共識，各企業正共同努力促進產業鏈價格逐步回歸合理區間，公司積極回應。隆基綠能則表示，漲價傳聞屬實，公司光電組件價格上漲每瓦人民幣0.01到0.02元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言