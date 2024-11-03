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中東資金大買中國資產

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸上市公司第3季財報密集披露完畢，合格境外機構投資者（QFII）最新重倉股浮出檯面。Wind數據顯示，第3季QFII新進200多檔個股前十大股東之列，其中以科威特投資局、阿布達比投資局為代表的中東主權財富基金，正加速買入中國資產

界面新聞報導，截至第3季，科威特投資局重倉17檔個股，覆蓋消費、金屬、製造、機械等行業，持股市值合計人民幣43.8億元（約新台幣197億元）。阿布達比投資局重倉26檔個股，覆蓋科技、能源、材料等行業，持股市值合計人民幣89億元。

中東資本還透過ETF流入中國資產。10月30日，「Albilad南方東英MSCI香港中國股票ETF」在沙國交易所上市，這是首檔於沙烏地阿拉伯上市的港股ETF。

近年來，中東資金投資中國資產快速升溫，涉及網際網路、新能源等眾多領域。聯想集團與沙國公共投資基金子公司Alat達成戰略合作協定，獲得沙國主權財富基金20億美金戰略投資；阿布達比主權基金穆巴達拉投資中國時尚跨境品牌希音，金額高達10億美元。

ETF 中東 資產

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