中東資金大買中國資產
大陸上市公司第3季財報密集披露完畢，合格境外機構投資者（QFII）最新重倉股浮出檯面。Wind數據顯示，第3季QFII新進200多檔個股前十大股東之列，其中以科威特投資局、阿布達比投資局為代表的中東主權財富基金，正加速買入中國資產。
界面新聞報導，截至第3季，科威特投資局重倉17檔個股，覆蓋消費、金屬、製造、機械等行業，持股市值合計人民幣43.8億元（約新台幣197億元）。阿布達比投資局重倉26檔個股，覆蓋科技、能源、材料等行業，持股市值合計人民幣89億元。
中東資本還透過ETF流入中國資產。10月30日，「Albilad南方東英MSCI香港中國股票ETF」在沙國交易所上市，這是首檔於沙烏地阿拉伯上市的港股ETF。
近年來，中東資金投資中國資產快速升溫，涉及網際網路、新能源等眾多領域。聯想集團與沙國公共投資基金子公司Alat達成戰略合作協定，獲得沙國主權財富基金20億美金戰略投資；阿布達比主權基金穆巴達拉投資中國時尚跨境品牌希音，金額高達10億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言