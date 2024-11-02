「叫車秒接單」大陸網約車司機約740萬人 經濟差入行者持續增加

儘管多個中國城市預警，網約車（網路叫車）市場已經飽和，不少民眾也反映，叫車對方都「秒接單」；但在經濟持續下行的背景下，中國網約車司機註冊量持續增加，截至9月底已達739.9萬人。

微信公眾號「數據GO」今天報導，網約車司機總數739.9萬人，相當於一個二線城市的人口數，並可推算出9月份新增10.4萬人。

此外，至9月底各地共發放車輛運輸證316.8萬本，比8月底新增6.7萬本，增量是4月份以來最高。

文章說，網約車監管信息交互系統在9月份共收到訂單信息9.89億單，前9月累計84.17億單，測算出每個網約車司機單月平均跑單量是126.4單。很多網約車司機可能只是兼職跑單，因為全職跑單每個月126單可能不足以養活自己。

行業媒體「IT之家」報導，中國道路運輸協會10月31日發文稱「出租汽車（計程車）市場飽和，進入須謹慎」。

報導說，根據近期多地發布的2024年上半年計程車市場運行監測訊息來看，上半年計程車市場仍趨飽和，加上網約車平台等市場主體競爭激烈，駕駛員營收未提升，市場經營壓力較大。

據報導，以深圳上半年為例，巡遊車（傳統計程車）單車日均營收人民幣775.96元（約新台幣3492元），營收較去年下半年下降0.31%。當地每天完成訂單量大於10單的網約車中，日均訂單金額約449.16元。

但在號稱「新一線城市」的成都，上半年網約車日均營收約317.8元；而在三線城市浙江嘉興，第二季的網約車日均營收僅為214.7元。