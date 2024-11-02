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「叫車秒接單」大陸網約車司機約740萬人 經濟差入行者持續增加

中央社／ 台北2日電
多個大陸城市在經濟持續下行的背景下，大陸網約車司機註冊量持續增加圖為上海市區跑在街上的預約計程車。圖／中央社
多個大陸城市在經濟持續下行的背景下，大陸網約車司機註冊量持續增加圖為上海市區跑在街上的預約計程車。圖／中央社

儘管多個中國城市預警，網約車（網路叫車）市場已經飽和，不少民眾也反映，叫車對方都「秒接單」；但在經濟持續下行的背景下，中國網約車司機註冊量持續增加，截至9月底已達739.9萬人。

微信公眾號「數據GO」今天報導，網約車司機總數739.9萬人，相當於一個二線城市的人口數，並可推算出9月份新增10.4萬人。

此外，至9月底各地共發放車輛運輸證316.8萬本，比8月底新增6.7萬本，增量是4月份以來最高。

文章說，網約車監管信息交互系統在9月份共收到訂單信息9.89億單，前9月累計84.17億單，測算出每個網約車司機單月平均跑單量是126.4單。很多網約車司機可能只是兼職跑單，因為全職跑單每個月126單可能不足以養活自己。

行業媒體「IT之家」報導，中國道路運輸協會10月31日發文稱「出租汽車（計程車）市場飽和，進入須謹慎」。

報導說，根據近期多地發布的2024年上半年計程車市場運行監測訊息來看，上半年計程車市場仍趨飽和，加上網約車平台等市場主體競爭激烈，駕駛員營收未提升，市場經營壓力較大。

據報導，以深圳上半年為例，巡遊車（傳統計程車）單車日均營收人民幣775.96元（約新台幣3492元），營收較去年下半年下降0.31%。當地每天完成訂單量大於10單的網約車中，日均訂單金額約449.16元。

但在號稱「新一線城市」的成都，上半年網約車日均營收約317.8元；而在三線城市浙江嘉興，第二季的網約車日均營收僅為214.7元。

微信 深圳 計程車

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