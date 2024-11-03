預期延後出貨效應 大陸10月進口數據估好轉

大陸海關總署預計11月7日公布10月進出口數據。由於9月進出口數據不佳，主因9月有颱風侵襲大陸沿海，加上美國碼頭工人罷工，致廠商延後出貨，預期延後出貨效應將在10月顯現，10月進出口數據有望好轉。

以美元計價，大陸9月出口金額年增2.4%，漲幅較上月大幅收斂6.3個百分點，創五個月新低；進口年增0.3%，漲幅較8月回落0.2個百分點。9月貿易順差817.1億美元。

大陸今年出口概況

大陸9月進、出口表現均不及預期。華創證券首席宏觀分析師張瑜在研報中指出，9月出口增速下滑主要是受到外需走弱的影響，韓國、越南兩大出口導向型國家9月出口增速均出現下降的情況。

另外，張瑜認為，9月出口增速放緩，還可能是受到價格的拖累，主要出口商品中，出口金額最高的商品分別為自動資料處理設備及其零件、手機、積體電路，分別較去年同期增長4.2%、下降5.2%和增長6.3%。

長江證券研究報告認為，儘管低基期效應在下半年有所減弱，但歐美降息落地後，料將進一步刺激需求，大陸出口有望保持平穩增長。

在國內需求不足的背景下，進口增速有所回落，降至三個月來最低水準。分析師表示，接下來，如果各項經濟刺激政策能有效落實，那麼未來內需有望溫和回升，進而對進口增速形成一定支撐。