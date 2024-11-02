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大陸經濟拚達標 專家：關注美大選結果、聯準會等要件

中央社／ 台北2日電
大陸10月PMI重返擴張區間，機構分析師評估，美國總統大選結果、美國聯準會會議等要件恐影響經濟走勢，倘若第4季經濟持續復甦，全年經濟成長率5%有望達標。圖／中通社
大陸10月PMI重返擴張區間，機構分析師評估，美國總統大選結果、美國聯準會會議等要件恐影響經濟走勢，倘若第4季經濟持續復甦，全年經濟成長率5%有望達標。圖／中通社

中國10月PMI重返擴張區間，機構分析師評估，美國總統大選結果、美國聯準會會議等要件恐影響經濟走勢，倘若第4季經濟持續復甦，全年經濟成長率5%有望達標。

中國國家統計局最新統計顯示，10月製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，較9月上升0.3個百分點。10月PMI為相隔5個月以來再次高於50榮枯線，重返擴張區間；前一次PMI落於擴張區間為今年4月，測得50.4。

中國國盛證券首席經濟學家熊園、國盛證券宏觀分析師楊濤於陸媒第一財經聯名發表評論文章表示，10月PMI回升至50.1，可視作經濟景氣水準持續回升的訊號，推估政府推出系列政策效果有所發揮。

評論指出，更多的政策正在醞釀中，推估年底有可能再降準、明年第1季可能降息、擬有新一波消費補貼等；中國前3季國內生產毛額（GDP）累計成長率4.8%，政策效果有機會在第4季繼續發揮，經濟維持恢復態勢。

評論強調，必須關注11月上旬3件大事，分別為4至8日人大常委會會議對於財政擴張的實際推動力道；再者為美國總統大選結果，關注共和黨或民主黨誰將勝出；另外為6至7日美國聯準會（Fed）會議，關注降息等議題討論。

評論解析，相隔5個月後，10月PMI返回擴張區間，除了新出口訂單外，其他分項表現多為回升態勢，內需消費有些好轉；10月新出口訂單下跌0.2個百分點達47.3，連續6個月處於收縮區間，顯示外需成長持續放緩。

大型企業在政府新增政策中受惠，PMI表現正成長；小型企業PMI連續數個月落於收縮區間。受到10月黃金週帶動，旅遊、交通等業別景氣度明顯回升；10月建築業PMI下滑0.3個百分點達50.4，處於相對歷史低位。

中國政府工作報告將今年經濟成長率目標設為5%左右。中國國家統計局最新統計資料顯示，第3季GDP年增率4.6%，表現遜於第1季、第2季；第1季、第2季GDP年增率分別為5.3%、4.7%。

PMI 人大常委會 美國 聯準會

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