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直接推進貿易旅遊往來 中加正式啟動直航航班增班工作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸民航局10月30日消息，經大陸和加拿大兩國民航部門多輪磋商，雙方航空公司近日正式啟動直航航班增班工作。圖／路透社
大陸民航局10月30日消息，經大陸和加拿大兩國民航部門多輪磋商，雙方航空公司近日正式啟動直航航班增班工作。圖／路透社

在各大外航紛紛縮減與大陸直航航線之際，大陸民航局10月30日消息，經大陸和加拿大兩國民航部門多輪磋商，雙方航空公司近日正式啟動直航航班增班工作。將有助於滿足雙方人員往來和經貿需求，推動中加航空運輸市場進一步恢復。專家認為，此舉將直接推進兩國貿易往來發展，特別是旅遊業發展。

中國民航報此前報導，經大陸和加拿大民航部門多輪磋商，加拿大航空公司計劃自12月7日起將目前溫哥華—上海直飛每周4班往返航班，增至每周7班，自2025年1月15日起恢復運營溫哥華—北京直飛每周7班往返航班，大陸航空公司也在加快申請增班計劃。

大陸外交部發言人林劍在10月31日記者會上就相關問題回應，中方對發展中加關係的立場是一貫的、明確的，我們重視加方的這一舉措，希望加方繼續為兩國正常的人員往來創造良好條件。

俄通社報導，中國西安文理學院歷史文化旅遊學院講師李瑞居表示，大陸增加直航航班，將直接推進兩國貿易往來發展，特別是旅遊業的大發展。縱觀2024年的中加關係發展，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）7月訪問大陸，很大程度推動兩國關係的正常化進程，但8月加拿大對大陸製造電動車及鋼、鋁產品大幅度增加關稅，加拿大方慧蘭（Chrystia Freeland）在9月表示將考慮禁止在電動車中使用大陸製造軟件，都為中加關係蒙上新的陰影。

李瑞居認為，新冠疫情結束已接近兩年時間，中加直航遲遲不曾恢復，一方面是受到孟晚舟事件以來中加關係持續惡化的影響，這也與依舊低迷的中美航班經營有很大關聯。李瑞居引述美國《商務旅行》報導，目前中美之間直航航班依然比2019年低約70%。本次中加增加直航航班，有望推動中加航班班次逐漸恢復到疫情之前的水平，此舉將直接推進兩國貿易往來發展，特別是旅遊業發展。

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