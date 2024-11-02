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下一個制裁目標？大陸面板業快速崛起 美智庫憂恐危及國安

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國智庫學者擔心，大陸運用不公平競爭打垮競爭對手，導致美國國防工業仰賴大陸面板技術，將對美國帶來安全風險的擔憂。引發市場猜測，大陸面板業將是美國下一個制裁目標。圖為京東方展位。圖／京東方官網
美國智庫學者擔心，大陸運用不公平競爭打垮競爭對手，導致美國國防工業仰賴大陸面板技術，將對美國帶來安全風險的擔憂。引發市場猜測，大陸面板業將是美國下一個制裁目標。圖為京東方展位。圖／京東方官網

大陸面板廠近年來積極擴建產能，大舉攻占全球面板市場。美國智庫學者擔心，大陸運用不公平競爭打垮競爭對手，導致美國國防工業仰賴大陸面板技術，將對美國帶來安全風險的擔憂。

路透報導，美國智庫Pamir Consulting研究員Joe McReynolds與James Mulvenon發表題為「面板產業步上電池後塵」（Displays are the New Batteries）的專題報告，內容講到大陸面板業挾著政府提供的優渥補助，以低價搶單橫掃海外市場，危及美國軍事供應鏈安全，引發市場猜測，大陸面板業將是美國下一個制裁目標。

報告指出，大陸面板產業能夠快速崛起，主要受益於大陸政府的大量補貼，包括低利貸款、優惠稅率、土地購置等，推估大陸政府投入的補貼資金直逼面板廠成本的50%至70%。

大陸面板大廠京東方在全球OLED面板市場已拿下16%的市占率，躍居全球第二大面板製造商。

大陸傾國力扶植面板產業，超車南韓成為全球LCD面板一哥。由於不敵大陸同業削價競爭，三星顯示（Samsung Display）已於2022年6月全面退出LCD面板業務，LG顯示（LG Display）也在2022年底關閉南韓LCD電視面板產線。

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