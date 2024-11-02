快訊

上前線當砲灰！北韓兵援俄首戰幾全滅 倖存者揭內幕控「普亭騙金正恩」

獨／「七堵南下路線全被堵」昨列車大誤點竟是人為疏失 台鐵證實了

SJ圭賢空降信義區百貨！200粉死守冒雨見偶像

中國10月房市回溫 專家：降低購房成本政策發酵

中央社／ 台北2日電

中國住房城鄉建設部最新統計數據顯示，10月房市成交量回溫。專家認為，減輕購房成本、房貸壓力的政策措施正在發揮作用，看好政策效果將延續至第4季、明年初。

中國住房城鄉建設部「全國房地產市場監測系統」網簽數據顯示，10月房市成交量呈現年增率、月增率「雙成長」態勢。10月新成屋成交量年增率0.9%，較9月激增12.5個百分點，這也是連續15個月下跌後，首度轉為正成長。

北京清華大學房地產研究中心主任吳璟於中國建設報2日報導表示，10月房市有3大亮點，分別為新成屋成交量年增率連續15個月下跌後首度轉正、新成屋與中古屋成交量年增率連續8個月下跌後首度轉正、17年來首次「銀十（10月）」新成屋與中古屋成交總量超過「金九（9月）」。

吳璟認為，數據顯示住房城鄉建設部與相關部門推出的政策措施發揮了作用。「四個取消」直接釋放了前期被累積的購房需求；「四個降低」有效地降低民眾的購房成本還有房貸還款壓力。

吳璟推估，這些政策措施將持續地發揮作用，可支持和釋放住房市場中的購房需求，尤其是改善性購房需求和剛性購房需求，消費者信心的復甦將可以促成正向回饋、循環，奠定房市「止跌回穩」基礎。

吳璟提到，數據呈現愈來愈多家庭有購房意願，目前則以改善性需求為主，消費者將經過比對、挑選才會出手購房，這個過程需要一定的時間，相信政策效應伴隨時間推進，房市將有更好的回穩基礎。

中國住房城鄉建設先前拋出「四個取消」、「四個降低」等措施。「四個取消」包括取消限購、取消限售、取消限價、取消普通住宅和非普通住宅標準；「四個降低」為降低住房公積金貸款利率、降低住房貸首付比率、降低存量貸款利率、降低「賣舊買新」換購住房稅費負擔。

成交量 房地產 消費者

延伸閱讀

「山東艦」編隊進入西太平洋 專家：秋颱攪局 補進度

回顧今年3個侵台颱 專家：都可以歷史留名

永信建10月營收下滑64%

美10月僅增1.2萬就業人口創拜登上台新低 歸咎颶風和罷工

相關新聞

陸大降外國投資者投資門檻 實有資產降到5千萬美元、可要約收購

根據中國商務部網站消息，11月1日，中國商務部、中國證監會、國務院國資委、稅務總局、市場監管總局、國家外匯局修訂發布《外...

直接推進貿易旅遊往來 中加正式啟動直航航班增班工作

在各大外航紛紛縮減與大陸直航航線之際，大陸民航局10月30日消息，經大陸和加拿大兩國民航部門多輪磋商，雙方航空公司近日正...

下一個制裁目標？美智庫：大陸面板業危及國安

大陸面板廠近年來積極擴建產能，大舉攻占全球面板市場。美國智庫學者擔心，大陸運用不公平競爭打垮競爭對手，導致美國國防工業仰...

美中經濟會議未提「保持溝通」 是否重啟？就看美大選結果

中美經濟及金融工作組均於10月在美國召開了第6次會議。此次2組會議的公告都沒有像以往提到「雙方將繼續保持溝通」，鳳凰網刊...

滬京穗津渝促進經濟辦「消費月」 237活動涉吃穿用娛住行

為更大力度推動國內消費，中國商務部會同上海、北京、廣州、天津、重慶，在11月舉辦「中國國際消費中心城市精品消費月」（以下...

優才赴港簡化評分準則 新增百萬港元年薪等3評核

英國桌球天王、「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）透過「優秀人才入境計畫」移民香港，勢必吸引更多國際級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。