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中國地方專項債規模約17.5兆元 逾半投向傳統基建

中央社／ 上海2日電

為了刺激經濟，中國今年初核定規模人民幣3.9兆元（下同，約新台幣17.55兆元）的地方政府新增專項債券，在10月左右已經發行完畢。據統計，雖然專項債投資領域越來越廣，然而今年仍有超過一半的資金流向傳統基礎建設。

今年初，中國全國人大批准的新增專項債額度為人民幣3.9兆元，隨著今年10月，中國地方政府共發行近3000億元新增專項債後，今年整體新增專項債規模略超過3.9兆元，代表發行計畫已經完成。

第一財經引述近期出版的2024年「中國地方政府債券發展報告」指出，傳統基建領域仍是專項債的重要投資領域，2023年全年約有51%的專項債資金投向市政和產業園區基礎設施、交通基礎設施、農林水利領域。

從今年用於項目建設的專項債資金投資分析，這個比例還將進一步上升，投向傳統基建領域的資金占比近6成。除了傳統基建外，未來專項債資金用於土地儲備和收購存量房值得重點關注。

中國學者則認為，在專項債規模增加的同時，可以合理擴大專項債投資領域。

報導引述中誠信國際研究院執行院長袁海霞指出，近年來，傳統基礎設施建設日益完善，優質專項債項目、收益能力較高的項目也趨於飽和。同時，房地產市場變化，部分高度依賴土地出讓收入的專項債專案收益承壓，專項債項目收益能力整體下滑。

他建議，包含目前「三大工程」（保障性住宅、城中村改造、平急兩用）中暫未列入專項債支持範圍的「平急兩用公共基礎設施」領域、部分符合條件的設備更新和技術改造專案，以及與新型消費密切相關的基礎設施建設領域等，均可在未來列入專項債關注重點。

報導指出，近期一些地方的審計發現，部分專項債專案的收益不如預期，甚至沒有收益，增加地方財政支出壓力，因此專家建議，應加強專案審核、管理，擴大專項債投資方向，優化專項債額度分配，強化專項債資金使用監管，提高專項債資金使用效益，確保專案收益能夠覆蓋本息，防範潛在風險。

全國人大 房地產

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