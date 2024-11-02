快訊

影／新竹遠東紡織廠突起火 濃煙順風飄向竹北「快關窗」

浪還太大...野柳陸籍擱淺輪仍無法抽油 航港局說話了

不是免稅額！他用這招送兒千萬財產 什麼稅都免了

北韓派兵援俄 陸學者：兩國大概不會接受大陸勸誡

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
北韓部隊將開往俄烏戰場作戰，圖為烏克蘭第廿四機械化旅日前在烏克蘭頓涅茨克地區的前線安裝蛇籠障礙物。（美聯社）
北韓部隊將開往俄烏戰場作戰，圖為烏克蘭第廿四機械化旅日前在烏克蘭頓涅茨克地區的前線安裝蛇籠障礙物。（美聯社）

北韓可能出兵援助俄羅斯，持續近三年的俄烏戰爭出現跨區域化跡象，港媒報導，大陸分別與俄羅斯和北韓保持友好關係，這種情況下既需要處理和兩國的關係，又需要遏止俄烏戰爭的影響外溢到亞洲、影響到東北亞安全，大陸專家認為，北韓和俄羅斯大概不會接受大陸的相關勸誡。

香港星島日報引述香港聯合早報近日報導指出，一旦戰爭實質外溢到亞洲，將直接威脅東北亞安全，大陸分別與俄羅斯和北韓保持友好關係，與俄羅斯更是「合作無上限」，北韓則尤其依賴大陸。

這起事件近日也頻頻在大陸外交部的例行記者會上被詢問，法新社記者1日在記者會上問到，北韓士兵已抵達俄羅斯。烏克蘭總統對大陸在北韓向俄羅斯派兵問題上「保持沈默」感到驚訝。

大陸外交部發言人林劍當時回應，北韓和俄羅斯是兩個獨立主權國家，如何發展雙邊關係是他們自己的事。中方不掌握北韓和俄羅斯雙邊交往合作的具體情況。他也強調，對於烏克蘭危機，中方立場是一貫、明確的，中方希望各方推動緩和局勢、致力於政治解決烏克蘭危機的立場沒有改變。

大陸要如何處理與俄羅斯和北韓的關係，遏制俄烏戰爭效應外溢至東亞，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒分析，俄羅斯和北韓實際上已形成軍事結盟關係，北韓向俄羅斯提供大量武器彈藥，俄羅斯和北韓確實也想拉攏大陸一起重建三方軍事合作，但大陸不會介入朝俄軍事結盟，因為大陸的戰略選擇是成為世界秩序與和平合作的參與者。

朱鋒同時指出，讓大陸尷尬的是，北韓派兵援俄反而進一步深化美日韓安全合作，這個三方安全合作還會在台灣問題和南海問題頻頻向大陸施壓。大陸要明確向美日韓表明，要避免烏克蘭戰爭對東亞造成災難性的巨大溢出效應，需各方共同行動。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘研判，北韓和俄羅斯大概不會接受大陸的相關勸誡，大陸同時也擔心與北韓和俄羅斯關係受損，所以實質上能做的甚微。時殷弘也分析，自2018年3月金正恩以北韓領導人身份首次訪問大陸，美國與其盟國就未真正向大陸施壓，要求約束北韓，因為也達不到實質效果，所以大陸在面對北韓和俄羅斯的時候會有一定程度的困難。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓

延伸閱讀

北韓派兵助俄、南韓將首度提供烏克蘭武器？韓外長：將看兩項因素

控美國南韓推升戰爭局面 北韓稱不得不加強自衛

美韓2+2會談關切共軍環台軍演 譴責北韓向俄部署兵力

北韓派部隊助俄侵略 美再增4.25億美元軍備援烏

相關新聞

陸大降外國投資者投資門檻 實有資產降到5千萬美元、可要約收購

根據中國商務部網站消息，11月1日，中國商務部、中國證監會、國務院國資委、稅務總局、市場監管總局、國家外匯局修訂發布《外...

北韓派兵援俄 陸學者：兩國大概不會接受大陸勸誡

北韓可能出兵援助俄羅斯，持續近三年的俄烏戰爭出現跨區域化跡象，港媒報導，大陸分別與俄羅斯和北韓保持友好關係，這種情況下既...

電動車關稅解套有望？ 陸商務部證實：歐盟將派員赴陸繼續磋商

據大陸商務部網站消息，商務部發言人以答記者問方式，證實經雙方密集溝通，歐盟將派員赴中國大陸就價格承諾方案具體內容繼續進行...

華為前三季淨利下滑13%降至2,380億元 總裁任正非坦言：目前還在掙扎中 還有很多困難要克服

大陸通訊巨頭華為公布今年前三季財報顯示，累計營收為人民幣5,859億元（約新台幣2.63兆元），歸屬於母公司所有者的淨利...

陸房市回溫 銀十勝金九…17年來首度超越9月表現

大陸自9月底以來推出一連串措施促經濟、救房市，在此之下，據大陸住建部昨（1）日揭露數據顯示，10月大陸房屋成交量年增率、...

比亞迪單月賣逾50萬輛

告別「銀十」後首日，包括比亞迪、理想等大陸新能源車企，如約交出今年10月銷售成績單。其中比亞迪10月銷量達50萬2,65...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。