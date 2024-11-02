北韓派兵援俄 陸學者：兩國大概不會接受大陸勸誡

北韓可能出兵援助俄羅斯，持續近三年的俄烏戰爭出現跨區域化跡象，港媒報導，大陸分別與俄羅斯和北韓保持友好關係，這種情況下既需要處理和兩國的關係，又需要遏止俄烏戰爭的影響外溢到亞洲、影響到東北亞安全，大陸專家認為，北韓和俄羅斯大概不會接受大陸的相關勸誡。

香港星島日報引述香港聯合早報近日報導指出，一旦戰爭實質外溢到亞洲，將直接威脅東北亞安全，大陸分別與俄羅斯和北韓保持友好關係，與俄羅斯更是「合作無上限」，北韓則尤其依賴大陸。

這起事件近日也頻頻在大陸外交部的例行記者會上被詢問，法新社記者1日在記者會上問到，北韓士兵已抵達俄羅斯。烏克蘭總統對大陸在北韓向俄羅斯派兵問題上「保持沈默」感到驚訝。

大陸外交部發言人林劍當時回應，北韓和俄羅斯是兩個獨立主權國家，如何發展雙邊關係是他們自己的事。中方不掌握北韓和俄羅斯雙邊交往合作的具體情況。他也強調，對於烏克蘭危機，中方立場是一貫、明確的，中方希望各方推動緩和局勢、致力於政治解決烏克蘭危機的立場沒有改變。

大陸要如何處理與俄羅斯和北韓的關係，遏制俄烏戰爭效應外溢至東亞，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒分析，俄羅斯和北韓實際上已形成軍事結盟關係，北韓向俄羅斯提供大量武器彈藥，俄羅斯和北韓確實也想拉攏大陸一起重建三方軍事合作，但大陸不會介入朝俄軍事結盟，因為大陸的戰略選擇是成為世界秩序與和平合作的參與者。

朱鋒同時指出，讓大陸尷尬的是，北韓派兵援俄反而進一步深化美日韓安全合作，這個三方安全合作還會在台灣問題和南海問題頻頻向大陸施壓。大陸要明確向美日韓表明，要避免烏克蘭戰爭對東亞造成災難性的巨大溢出效應，需各方共同行動。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘研判，北韓和俄羅斯大概不會接受大陸的相關勸誡，大陸同時也擔心與北韓和俄羅斯關係受損，所以實質上能做的甚微。時殷弘也分析，自2018年3月金正恩以北韓領導人身份首次訪問大陸，美國與其盟國就未真正向大陸施壓，要求約束北韓，因為也達不到實質效果，所以大陸在面對北韓和俄羅斯的時候會有一定程度的困難。