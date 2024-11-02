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電動車關稅解套有望？ 陸商務部證實：歐盟將派員赴陸繼續磋商

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
歐盟對大陸電動車徵收高達45.3%關稅，大陸商務部表示，歐將派員赴陸繼續磋商價格承諾方案。 新華網
歐盟對大陸電動車徵收高達45.3%關稅，大陸商務部表示，歐將派員赴陸繼續磋商價格承諾方案。 新華網

大陸商務部網站消息，商務部發言人以答記者問方式，證實經雙方密集溝通，歐盟將派員赴中國大陸就價格承諾方案具體內容繼續進行磋商。

歐盟委員會在10月29日批准一份為期五年、對中國進口的電動車徵收最高35.3%的最終關稅終裁方案，並已於10月30日生效。但當時歐盟官員對媒體表示，歐盟將繼續與中國當局密切合作，尋求可接受的解決方案。而大陸商務部當時回應表示，中方對裁決結果不認同、不接受，已就此在世貿組織爭端解決機制下提出訴訟。中國將繼續採取一切必要措施堅決維護中國企業的合法權益。

在昨晚間大陸商務部公布的消息中，對於有媒體報導，歐盟將派員赴華，針對中國電動車加徵反補貼稅的替代方案開展磋商的訊息是否屬實的問題，商務部發言人回答稱，10月25日，王文濤部長應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯視頻會談後，中歐技術團隊立即就歐盟對華電動汽車反補貼案價格承諾啟動了新一階段磋商。

他說，經過密集溝通，歐方表示將來華就方案具體內容繼續諮詢。中方對此表示歡迎，希望下一步磋商依照「務實、平衡」的原則， 達成雙方均可接受的解決方案。

大陸商務部 歐盟 電動汽車

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