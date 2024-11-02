陸「插混」技術拚場 掀戰火

隨著大陸插混（插電式混合動力）車型的熱銷，龍頭自主品牌開啟「混」戰。自從比亞迪在今年5月底發布第五代DM技術以來，包括吉利與上汽自主品牌也公布在插混技術上的布局，總續航里程超2,000公里和平均油耗2字頭僅僅是參賽的基本門檻。

第一財經報導，先前比亞迪第五代DM技術，宣稱可達成百公里虧電油耗2.9升，綜合續航2,100公里，發動機熱效率達46.06%。虧電油耗是指汽車在電池電量耗盡的情況下，燃油發動機驅動車輛行駛的油耗。

吉利汽車集團稱，搭載雷神EM-i超級電混的測試車，實測極限續航可達2,390.5公里，百公里平均油耗2.62升，該系統汽油發動機最高熱效率達46.5%，將率先搭載在即將上市的銀河星艦7車型上。

上汽榮威方面公布，D7 DMH世界冠軍版的測試續航水準達2,208公里，百公里平均油耗低至2.49升，1.5L混動專用發動機熱效率達43%。

近年來，插混車款包括增程式電動車已成為新能源汽車市場的增長主力，增速已遠超純電汽車。乘聯會數據顯示，9月插混車型的零售銷量為36.1萬輛，年增96.7%；增程車型的銷量為11.7萬輛，年增89.1%；而純電車型銷量為64.4萬輛，年增29.2%。9月，插混和增程汽車銷量在新能源汽車市場的市占已接近43%。

增程式電動車的發動機僅作為發電機使用，不直接驅動車輛。真正的驅動力來自電機，因此從嚴格意義上講，它屬於電動汽車。

以往比亞迪在插混市場中一家獨大。乘聯會秘書長崔東樹發布數據顯示，2020年以來，比亞迪在全球的插混市場的市占持續攀升，今年第2季市占率達39.2%。