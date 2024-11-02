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搶搭「雙11」 陸商務部推消費月

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸商務部。 美聯社
大陸商務部。 美聯社

為更大力度推動大陸國內消費，大陸商務部會同上海、北京、廣州、天津、重慶，在11月舉辦「中國國際消費中心城市精品消費月」（以下簡稱消費月），要打造一系列商圈、展會和節慶活動，將成為2024消費促進年的重頭戲。

大陸商務部副部長盛秋平昨（1）日在記者會上說明，這次活動主要考量到要更好地結合消費和民生，引導企業進一步提高消費供給水平，促進消費結構提升；此外，此時為全年工作的衝刺階段，舉辦消費月活動，引導線下實體商業舉辦促銷活動，與「雙11」線上促銷形成連動，進一步釋放消費潛力，助力完成全年經濟社會發展目標任務。

五座城市要發揮引領作用，統籌商品消費和服務消費、國產和進口、線上和線下、老字號和新國潮、本地居民和入境遊客，發揮進博會和廣交會等重點展會「買全球、賣全球」作用，豐富「首發」產品和服務供給，展開精品消費促進活動。

在豐富「首發」產品和服務供給方面，由於新業態、新服務和新技術具有時尚、新潮和高品質等特徵，有效契合消費者對於多樣性和高品質的需求，要組織國際精品、本土新品和老字號產品等舉辦首發首秀首展，在重點展會集中組織新品首發，在核心商圈和步行街培育一批首發中心，讓消費者及時瞭解新產品和新服務，上海、北京和廣州也將提供相關資金支持。

北京 和服 消費者

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