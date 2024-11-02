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比亞迪單月賣逾50萬輛

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
比亞迪10月銷量突破50萬輛大關。 （中新社）
比亞迪10月銷量突破50萬輛大關。 （中新社）

告別「銀十」後首日，包括比亞迪、理想等大陸新能源車企，如約交出今年10月銷售成績單。其中比亞迪10月銷量達50萬2,657輛，年增36.5%，單月銷量首次突破50萬輛大關，並穩坐第一寶座，再創大陸車企及全球新能源車企月銷紀錄。

作為對比，比亞迪10月單月銷量已經超過2020年41萬6,337輛的全年銷量，由此可見，比亞迪最近四年的增長勢頭相當迅猛。今年前十月，比亞迪新能源汽車累計銷量高達325萬532輛，年增36.49%。

陸10月新能源汽車銷量概況
陸10月新能源汽車銷量概況

理想汽車發布數據顯示，今年10月交付新車5萬1,443輛，年增27.3%。今年前十月，累計交付39.33萬輛。

零跑汽車官微發布，今年10月交付達3萬8,177輛，年增109.7%，連續創造月交付新高。

小鵬汽車今年10月交付新車2萬3,917輛，年增20%。今年前10月，小鵬累計交付新車共12萬2,478輛，年增21%。

蔚來汽車公布今年10月交付新車2萬976輛，年增30.4%，並連續六個月交付超2萬輛。今年前十月，蔚來品牌共交付新車16萬5,106輛，年增30.97%。

小米汽車也交出10月成績單，單月銷量如約完成目標，首次突破2萬輛。小米集團董事長雷軍表示，預計11月完成小米SU7累計交付量10萬輛。

中國汽車流通協會（中汽協）認為，10月車市持續升溫，得益於汽車以舊換新政策與地方置換補貼的雙重激勵，加上十一假期全大陸各地舉辦大規模車展，以及經銷商衝刺年終目標積極開展促銷活動、新車型密集投放等積極因素，車市整體熱度持續高漲。

展望11月，中汽協指出，車企及經銷商保持衝刺狀態，促銷力度不減，購車需求將持續釋放。「預計11月終端銷量與10月相比，保持增長態勢。地方以舊換新置換政策對市場的拉動效果逐漸顯現。」

小米汽車 蔚來汽車 車展

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