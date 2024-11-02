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陸房市回溫 銀十勝金九…17年來首度超越9月表現

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
在一連串政策下，大陸官方數據顯示10月房地產市場表現好轉。圖為深圳前海。 （新華社）
在一連串政策下，大陸官方數據顯示10月房地產市場表現好轉。圖為深圳前海。 （新華社）

大陸自9月底以來推出一連串措施促經濟、救房市，在此之下，據大陸住建部昨（1）日揭露數據顯示，10月大陸房屋成交量年增率、月增率實現「雙重增長」，也是自2007年以來，「銀十」房屋銷售數據表現首次超過「金九」。官員稱，隨著政策效應持續釋放，商品房銷售面積按年的連續下降出現了轉折點。

大陸房地產市場歷來有「金九銀十」的說法，形容下半年銷售旺季，由於9月是第3季末月，房企會拚業績衝銷量。10月是第4季首月，一般會受9月衝量的透支影響。

住建部數據顯示，有別於過往「金九」普遍較「銀十」亮眼，今年10月，大陸全國新建商品房屋網簽成交量較9月成長6.7%；二手房屋網簽成交量較9月成長4.5%；新建商品房及二手房成交總量較9月成長5.8%，是自2007年起，該數據首次「銀十」超過「金九」。

若按年來看，住建部發布的「全國房地產市場監測系統」顯示，今年10月，大陸全國新建商品房屋網簽成交量較去年同期成長0.9%，較9月增加12.5個百分點，為自去年6月連續15個月下降後首次成長。

與此同時，該月全國二手房網簽成交量較去年同期成長8.9%，為連續七個月保持正增長；新建商品房屋和二手房屋成交總量較去年同期成長3.9%，為自今年2月連續八個月下降後首次恢復成長。

數據還顯示，今年10月，有11個省的新建商品房網簽成交量較去年同期成長，較9月增加六個。

因此，住建部官員認為，從10月數據可以看到，在存量增量政策疊加的「組合拳」作用下，大陸全國房地產市場呈現出止跌回穩的積極趨勢，隨著政策效應持續釋放，房地產市場可望繼續保持好轉。

此外，地產研究機構中指研究院發布最新報告顯示，10月百城新建住宅價格為每平方公尺人民幣16,532元（約每坪新台幣24.5萬元），按月升0.29％，按年升2.08％。

報告指出，政策帶動預期修復，疊加房企加快推案、全力營銷，10月多個核心城市新房銷售面積按月大幅增長，受優質項目入市帶動，百城新建住宅價格按月結構性上漲。

二手房方面，10月平均價格為每平方公尺人民幣14,360元（約每坪新台幣21.4萬元），按月跌0.6％，連跌30個月，但跌幅較9月收窄0.1個百分點，按年跌7.27％。

二手房 成交量 房屋

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