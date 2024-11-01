兩岸人物／TCL 中環新舵手 力拚止血

十一長假前夕，TCL中環公司宣布聘任王彥君為公司新任CEO，公司董事長李東生即日起不再兼任CEO。這也是該公司CEO職位懸缺近兩個月後，終於迎來新的高階主管。

TCL中環是目前全球最大光伏（太陽能）矽片公司，今年上半年，該公司光伏單晶產能已增至190GW，光伏材料產品出貨約62GW，年增18.3%，矽片綜合市占率23.5%，居於行業第一。

王彥君檔案

新任CEO王彥君出生於1983年，在2006年畢業於河北工業大學材料科學與工程學院取得碩士學位後，就加入了TCL中環旗下的天津環歐公司，從生產第一線的工程師做起，身兼多個角色，甚至每天在廠裡值夜班，曾解決區熔單晶矽多項關鍵性技術難題；近五年又先後主持國家科技重大專項、國家強基工程、國家重點新產品等多個重點項目研發。

王彥君曾任中環領先半導體科技公司副董事長、總經理，曾任TCL中環高級副總裁等職務，目前並在中國科學技術大學奈米技術與奈米仿生學院攻讀博士學位。

TCL中環高層人事異動源自8月2日的公告：沈浩平申請辭去公司CEO職務。沈浩平在TCL中環工作40餘年，被稱作該公司靈魂CEO。此後近兩個月內，董座李東生暫代CEO職位。

業內人士透露，新任CEO王彥君是沈浩平一手帶出的「徒弟」。陸媒此前採訪王彥君時，他曾提到，在大學畢業進入工作崗位後，沈浩平等公司領導像老師一樣帶著他們，從學校到工作，他們接受的始終是一路傳承的工程師文化的薰陶。

王彥君曾任中環領先半導體科技公司總經理初期，就曾面臨全球宏觀經濟衰退的影響，電子級矽片產業步入寒冬，「活下去」成公司最重要的目標，他帶領著團隊不斷學習、累積，逐步拓展國內外市場，在2021年TCL成立40周年表彰大會上，王彥君獲得TCL功勳獎。

現年41歲的王彥君成CEO標誌著TCL中環在管理層上邁出了年輕化的一大步。沈浩平這一位「60後」卸任，王彥君這一位「80後」接任，意味管理團隊年輕化，公司團隊中年輕人比率愈來愈高，反映在瞬息萬變的太陽能市場中，年輕人的快速反應與應變能力更能適應這一快速發展的節奏。

在變幻莫測的市場環境下，王彥君的任命不僅是出於應對當下挑戰的考量，為未來發展帶來希望。挑戰雖多，但在新任CEO領導下，企業將迎來發展機遇。

從2023年第4季以來，TCL中環公司每個季度的虧損數字都在不斷增加，在這樣的背景下，王彥君的任命如同一把雙刃劍，是種挑戰，更是個全新機遇，他需帶領公司重新審視戰略，助TCL中環走出虧損泥淖，重新找回增長的軌道。