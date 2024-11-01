兩岸人物／地平線余凱 不做賠錢生意

大陸近來多家企業積極赴香港上市，這當中也包含大陸智駕晶片公司地平線機器人（Horizon Robotics）。過去幾年，地平線憑藉對產業的嗅覺及搶先錨定車企量產市場，在低階智駕領域依靠「征程2」、「征程3」兩款晶片，在大陸市場獲取絕對優勢，如今地平線已於10月24日登陸港交所。地平線創辦人余凱一路秉持「敢為人後」的經營模式，帶地平線走出自己的智駕道路。

地平線引入大陸科技巨頭阿里巴巴、百度等為基石投資者，投資金額合共約2.2億美元。地平線自2015年成立來，先後獲得多次「輸血」，共計11輪融資，累計融資金額逾34億美元，在2022年11月D輪融資後，地平線的估值達87.1億美元（約新台幣2,802億元）。

余凱小檔案

地平線的成功與余凱的經營哲學和職涯路有著大大關係，在成立地平線前，他曾在百度旗下「打工」多年，先後擔任百度IDL常務副院長、百度研究院副院長、百度深度學習實驗室主任兼任負責百度圖片搜尋產品的高級總監。

余凱所帶領的團隊將深度學習技術成功應用於廣告，搜索、圖像等方面，獲突破性進展，相繼三次獲得「百度最高獎」。更早之前，余凱曾在微軟、西門子和NEC工作時，就已展開深度學習和人工智慧之路。

創立地平線9年時間，余凱曾在一場高峰會中表示，「對未來願景好像是冥冥中一種引力，可能在中間會做好多其他事情，但兜兜轉轉仍會把你引到這個地方」。如今，地平線是大陸最大的汽車智慧晶片的供應商之一，也是大陸最大的掃地機器人晶片供應商之一，「我們還是回到了最初的方向」。

儘管產業前路滿是「兇險」，余凱對當產業激變的節奏中始終堅信，無形積累最有競爭力。「永遠不要在懸崖邊跳舞，離懸崖越遠越好」，要在沒有競爭的地方競爭，要「敢為人後，跟著業界頭部對手打拳」，邁過時間壁壘就會留給後來者，「一定要堅持去做非主流的事情，這是新創公司唯一的機會。」

余凱強調地平線「不做賠錢的生意」，非良性競爭肯定退出，搞清楚客戶的需求極為重要。