2024 年Q3全球智慧手機市場反彈 小米排名第三

根據調研機構TechInsights 1日發布最新研究報告，2024年第3季全球智慧手機出貨量年增3.8%，達到3.077億支，這已經是連續四個季度保持復甦態勢。

其中三星以近19%的市占位居全球智慧手機市場榜首。蘋果以17%的市占位居第二。小米、OPPO（包括一加）和vivo佔據其餘前五名的位置。

三星全球智慧手機出貨量為5770萬支，佔據了近19%的市占，低於一年前的20%。該公司智慧手機出貨量年減3%，表現遜於整體市場和許多競爭對手。除中東歐和非洲中東地區外，三星在其他所有地區都出現年度下滑。

在成熟市場和印度市場，三星的表現也是喜憂參半，這是由於來自蘋果和一些大陸領先品牌的競爭加劇。此外，新推出的Z Flip 6由於零售價格較高、硬體升級較少和管道促銷不足而未達到預期目標。

蘋果iPhone本季度全球出貨量為5,240萬支，年增12%。佔據17%的市占，較一年前的16%增加一個百分點。除加拿大市場表現疲軟外，蘋果在所有主要地區和市場的出貨量均實現年度增長，這主要得益於iPhone 15和舊款iPhone機型的大幅價格折扣。

蘋果在大陸的下滑趨勢已在本季度終止。蘋果iPhone在大陸的出貨量年增2%，與2024年第2季度下降8%相比有所改善。iPhone 15系列和舊款iPhone機型的大幅價格折扣，以及協力廠商對新推出的iPhone 16系列的強勁通路促銷，幫助該公司在全球最大的智慧手機市場中改善了本季度的表現。

小米繼續保持第三名的位置，全球出貨量為4,280萬支，年增3%，佔據14%的市占。值得注意的是，小米已經連續五個季度保持增長態勢。

其中大陸市場的強勁表現（年增13%）超出了預期，這主要得益於紅米K70系列和小米14系列的需求。在其他地區（除中拉丁美洲外）和印度的表現仍然疲軟。

OPPO（包括一加）超越vivo，本季度位居第四。這兩個品牌的合計出貨量為2,770萬支，年增率與去年同期持平，市占為9%。

vivo全球智慧手機出貨量在本季度達到2,760萬支，年增25%，佔據9%的市占，位列第五。