中國房市新政刺激下 10月成交量止跌

中國官方9月底以來推出一連串刺激房市新政，10月新成屋與中古屋總成交量增長3.9%，出現2月以來首度月增長，其中一、二線多個城市成交量明顯回溫。

隨著中國官方9月底推出降準、降息、降頭期款比例、降存量房貸利率等一系列刺激政策以及一線城市接連鬆綁限購政策，中國房市10月出現止跌。

據人民日報，中國住建部「全國房地產市場監測系統」的網簽（買賣合約備案並公布在網上）數據顯示，10月商品房成交量出現比去年同期、比上月的雙增長。

數據顯示，10月中國新建商品房網簽成交量比去年同期增長0.9%，比9月擴大12.5個百分點，自去年6月連續15個月下降後首次實現增長；中古屋網簽成交量年增8.9%，連續7個月增長；新建商品房和中古屋成交總量增長3.9%，自今年2月連續8個月下降後首次實現增長。

其中一、二線城市增長更為明顯，新建商品房網簽成交量年增14.1%，中古屋網簽成交量年增更達47.3%。廣州、深圳、南京、寧波、大連、東莞等城市新建商品房成交量年增超過30%；北京、上海、深圳、杭州等城市中古屋成交量年增超過50%。

分地區看，中國大陸31個省份當中，11個省份新建商品房10月網簽成交量增長，較9月增加6個；20個省份中古屋網簽成交量增長，較9月增加2個。

「金九銀十」是中國房市傳統銷售旺季。對於10月的新建商品房和中古屋成交總量比9月增長5.8%，中國住建部稱十分罕見，是2007年以來首次「銀十」超過「金九」。

報導引述中國住建部相關司局官員稱，從10月的數據可以看到，在存量增量政策疊加的「組合拳」作用下，中國房市呈現出「止跌回穩」的積極趨勢。隨著政策效應持續釋放，房市有望繼續保持向好態勢。