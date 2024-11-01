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大陸對台首來族免門票 北京景區多未標示需到窗口詢問

聯合報／ 記者廖士鋒／北京即時報導
大陸對台灣首來族免票措施，在北京多個景區都找不到公開的標示。圖為頤和園北宮門入口。（記者廖士鋒／攝影）
大陸對台灣首來族免票措施，在北京多個景區都找不到公開的標示。圖為頤和園北宮門入口。（記者廖士鋒／攝影）

大陸國台辦9月30日在記者會上宣布全大陸有1,265個景區對持首次辦理台胞證（簽發次數為01，簡稱首來族）的台灣民眾一年內免門票，並於10月30日再度宣布第二批開放的795個景區，至於具體落實措施，以北京幾個景點來看，確實都有首來族的免票，不過各個景區多無標示，且執行期間說法亦不同。

大陸官方發布的景區，在北京市內，幾乎都屬於北京市屬公園，包含頤和園、天壇公園、北海公園、景山公園、中山公園、香山植物園、北京動物園、玉淵潭、陶然亭公園等。其中頤和園、天壇都屬於世界文化遺產。官方更提到，台灣「首來族」遊客可通過景區網站、入口標識和相關旅行社等，及時了解景區有關減免門票費用措施。

本報記者1日前往位於北京西北角的頤和園，該園並沒有在官網、官方微信號宣布台胞首來族免票措施，官方的購票管道也並未有免票預約的選項。即使到了景區門口，現場的免票公告也不包含台灣「首來族」。

首來族需要先排隊到售票窗口詢問，才能確定如何使用免票優惠。具體做法是，首來族直接持台胞證到驗票閘門出示簽注為「01」的台胞證，即可放驗通過。

另一在名單上、位於北京市南方的陶然亭公園，雖然也確實執行首來族免票措施，但也並未明確標注台胞首來族免票，而公園工作人員則說，會有專門工作人員帶入場，但其強調，各個公園優惠都「只能一次」。

而另一世界文化遺產天壇公園的工作人員則說，對台胞首來族免票政策應該「一直都會這樣，不會有大的變動」。

據大陸國台辦發言人陳斌華、朱鳳蓮宣布的政策，相關「台胞來大陸旅遊促銷活動」，時間為「一年內」，不過官方並未公布具體的優惠人數，僅說明「『十一』長假期間，有不少台胞在上述景區享受到優惠」。

大陸國家移民管理局10月18日公布，今年以來全大陸公安機關出入境管理部門共簽發台胞證99.4萬張次，同比上升14.5%，已經超過2019年同期水平。其中，青年台胞辦證人數占近三成，「首來族」辦證人數占比達23%。今年以來，台胞入境大陸共296.1萬人次，同比上升68.4%。

大陸景區對台灣首來族免票政策，已經開放兩批，超過2,000個景區，官方宣布的效期是1年。圖為頤和園售票處。（記者廖士鋒／攝影）
大陸景區對台灣首來族免票政策，已經開放兩批，超過2,000個景區，官方宣布的效期是1年。圖為頤和園售票處。（記者廖士鋒／攝影）
北京市屬公園幾乎都有在對台灣首來族免票的開放名單中，但是售票處並沒有明確貼出這項優惠措施，圖為陶然亭公園售票處。（記者廖士鋒／攝影）
北京市屬公園幾乎都有在對台灣首來族免票的開放名單中，但是售票處並沒有明確貼出這項優惠措施，圖為陶然亭公園售票處。（記者廖士鋒／攝影）

世界文化遺產 北京 台胞證

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