華為前3季淨利潤下降13.8% 任正非：還在掙扎中

中國媒體報導，華為日前公布最新的財務報表顯示，今年前3季華為的淨利潤年降13.8%。華為創始人任正非在最近一次講話中表示，華為「還在掙扎中」。

第一財經10月31日報導，華為投資控股有限公司10月31日發布今年第3季合併母公司財務報表，今年前3季華為營業收入為人民幣5859億元（下同，約新台幣2.6兆元），歸屬於母公司所有的淨利潤為629億元。

去年同期，華為銷售收入4566億元，淨利潤730億元。這意味著華為今年前3季營收年增28.3%，但淨利潤下降13.8%。

對於上述數據，華為官方並未披露細節，也未在官網公布相關數據。

報導表示，華為今年第3季營收為1684億元，淨利潤77.58億元，與去年同期相比，營收有所增加，但淨利潤卻下滑。

有財務人士表示，華為今年前3季利潤下滑與榮耀等業務的出售結算時間有一定關係。「榮耀」是華為於2011年成立的子品牌，2013年開始獨立運作，主打平價手機市場，也生產筆電、平板電腦等產品。

報導又指，雖然華為並未在季報中公布各個板塊的業績，但從市場調研機構的公布來看，手機終端、汽車業務及依靠昇騰底座的計算體系是支撐華為今年前3季業績回暖的關鍵。

數據顯示，今年第3季華為智慧型手機出貨量年增42%，市占率增長至15.3%，但在中國國內市場，華為仍面臨其他手機品牌的反攻。華為持續推進的原生鴻蒙生態系統，公開數據顯示，截至目前，鴻蒙生態設備數量突破10億台。

報導表示，對於當前華為最新狀況，任正非在最近的一次講話中提到，「到今天，也還不能說我們就能活下來。」

他表示，中國99%的公司可以與美國合作，沒有受到制裁，他們的晶片運算能力比華為的高，他們能買到的東西比華為好。「在這樣的條件下，未來幾年我們能不能為生存活下去？」

任正非說，「不要看我們今天和大家歡聚一堂，以為我們有偉大的夢想，不是，我們還在掙扎中。我們內部講話與跟你們的聊天，完全不是一個量級，我們內部講話還在講怎麼克服很多困難。」

華為早在2019年就被美國列入貿易管制名單。今年5月美國商務部表示，撤銷了部分對華為出口的許可，但沒有說明是哪些企業。當時外媒報導，被撤銷的出口許可涉及晶片類的產品。