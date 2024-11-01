斯洛伐克總理訪中將與習近平會面 強化電動車合作

在中歐持續就電動車關稅角力之際，斯洛伐克總理費科（Robert Fico）於昨日起對中國大陸進行正式訪問，據斯洛伐克政府表示，此行將促進兩國雙邊關係更加緊密。費科除了將與大陸國家主席習近平、國務院總理李強會面，還預計出席上海進博會開幕，並就兩國生產電動車電池的合作項目參訪大陸電池企業。

斯洛伐克是反對向大陸電動車加稅的歐盟國家之一。據大陸外交部，費科應李強邀請，於10月31日至11月5日對中國大陸進行正式訪問，期間，將與習近平、李強，和大陸全國人大委員長趙樂際進行會面、會談，「就兩國關係及雙方共同關心的問題深入交換意見」。

另據斯洛伐克政府網站介紹，費科將訪問北京、安徽合肥並參加商業論壇，參觀大陸電池製造商的生產工廠，計畫前往上海出席第七屆中國國際進口博覽會開幕式。

此行前夕，斯洛伐克當地媒體引述費科表示，這是一次「必不可少的訪問」。他形容，這是2024年最重要的一次訪問，不僅包括對俄烏衝突和平解決可能性的廣泛討論，還將涉及戰略合作，尋求與中國大陸進一步展開經濟合作的機會。

對於中歐的電動車關稅爭議，費科在行前說，此類政策將給整個歐洲的經濟帶來壓力，並指「歐盟批准的綠色協議」威脅到斯洛伐克的經濟。

據環球網，此行費科將訪問的一間大陸電池製造企業，在去年和斯洛伐克的InoBat公司簽署了合作備忘錄，計畫合資在斯洛伐克成立電動車電池廠，預計2026年開始生產。