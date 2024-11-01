澳門博彩業10月淨收入逾800億元 疫後單月新高

據公布，澳門賭博業10月的淨收入為澳門幣207.87億元（約新台幣831億元），是2020年1月以來單月最高的一次。

官方澳門電台今天報導，博彩監察協調局公布，10月的博彩淨收入較去年同期上升2成，較上月則上升6.6%。

今年1至10月，澳門博彩收入累計為1901.42億元，較去年同期上升28.1%。

賭博業一直是澳門主要經濟支柱，是政府和民眾主要收入來源。但澳門回歸後，當局一直希望促進經濟多元化，擺脫過度倚賴賭博業。

2020年初疫情爆發後，由於沒有遊客前往澳門，當地沒有博彩收入，以致經濟立即陷入困境。

澳門新任特首岑浩輝曾表示，澳門財政收入歷來主要倚靠賭博業，但一業獨大，為澳門帶來很大負面影響，尤其回歸以後，賭博業經營擴張，加速發展，過程中卻失序，野蠻擴張，擠占了社會和人力資源，影響了年輕人的就業選擇。

他強調，改變賭博業一業獨大、加強經濟多元化是必答題。

在加強經濟多元化建設上，他表示，澳門需要發展全球葡語國家和東南亞國家的經貿及文化往來，澳門是中西文化交流平台，當地有土生土長的葡人社群，要利用這些元素及中葡經貿合作論壇，拓展澳門與各大洲葡語國家的關係。

岑浩輝為澳門第6任特首，將於12月20日就職。