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陸十月房屋成交雙增長 住建部：政策效應持續釋放

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
在一連串政策下，大陸官方數據顯示10月房地產市場表現好轉。圖為深圳前海。 （新華社）
在一連串政策下，大陸官方數據顯示10月房地產市場表現好轉。圖為深圳前海。 （新華社）

大陸自9月底以來推出一連串措施救經濟、促房市，在此之下，據住建部1日揭露數據顯示，10月大陸房屋成交年增率、月增率實現「雙重增長」，也是自2007年以來，10月房屋銷售數據表現首次超過9月。大陸官員稱，隨著政策效應持續釋放，房市可望繼續好轉。

大陸房市有所謂「金九」、「銀十」之說，因9月是第三季末月，10月是第四季首月，是大陸房地產企業、仲介衝刺下半年業績的重要時間點。

據中共黨媒《人民日報》報導，大陸住建部的「全國房地產市場監測系統」顯示，今年10月，大陸全國新建商品房屋網簽成交量較去年同期成長0.9%，較9月年增12.5個百分點，為自去年6月連續15個月下降後首次成長。

與此同時，該月大陸全國二手房網簽成交量較去年同期成長8.9%，為連續7個月保持較去年正增長；新建商品房屋和二手房屋成交總量較去年同期成長3.9%，為自今年2月連續8個月下降後首次成長。

大陸住建部數據還顯示，有別於過往「金九」普遍較「銀十」亮眼，今年10月，大陸全國新建商品房屋網簽成交量較上季成長6.7%；二手房屋網簽成交量較上季成長4.5%；新建商品房及二手房成交總量較上季成長5.8%，是自2007年起，該數據首次「銀十」超過「金九」。

數據還顯示，今年10月，大陸有11個省分的新建商品房網簽成交量較去年同期成長，較上月增加6個。因此，據人民日報，大陸住建部相關司局負責人說，從10月份的數據可以看到，在存量增量政策疊加的「組合拳」作用下，大陸全國房地產市場呈現出止跌回穩的積極趨勢，隨著政策效應持續釋放，房地產市場可望繼續保持好轉。

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