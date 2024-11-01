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香港最新負資產住宅逾4萬件 創20年新高

中央社／ 香港1日電

官方數據顯示，今年第3季香港房產資產住宅抵押件數上升至4萬713件，較上季陡增逾萬件，是2004年首季以來的新高。

負資產是指業主持有的房產市場價值低於原先購買時的扺押貸款價格，以致資不抵債。

金融管理局最新公布，今年第3季末負資產住宅抵押貸款件數為4萬713件，第2季末為3萬288件。去年第4季末負資產只有2萬5163件，其後一直攀升。

據公布，這些上升個案主要涉及銀行職員的住屋抵押貸款或抵押保險計畫的貸款，而這些貸款的抵押成數一般較高。

香港房產負資產問題一直備受政府關注，原因是這個問題曾是導致香港社會不穩的負面因素之一。

2003年初，在香港回歸5年之後，時任行政長官董建華決定為基本法23條立法，結果引來泛民主派反對，造成社會不安。

同期間，香港爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS），經濟民生大受打擊，加上當時政府提出每年大規模興建住房的計畫，令房價急挫，導致負資產抵押住房件數在短時間內出現10萬件。

2004年首季，負資產件數才下跌至約4萬件。

在政治和經濟民生同時出現動盪之下，2003年7月1日，50萬香港人響應泛民方面號召，當天上街遊行，如此大規模的遊行，震驚北京中央，董建華其後宣布撤回23條立法草案。

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