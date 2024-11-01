香港第3季經濟預估增長1.8% 較預期差

香港今年第3季的經濟增長估計只有1.8%，低於市場預期，令人質疑香港經濟是否陷入衰退。

港府統計處近日公布，今年第3季，本地生產總值（GDP）的預先估計數字較去年同期實質上升1.8%，第2季的漲幅則為3.2%，今年前3季合計上升2.6%。

有媒體報導，第3季經濟增長速度是去年第2季以來最差的一次，也遠低於市場預期的3.1%，令人關注香港經濟表現，但有分析認為，這不代表香港經濟陷入技術衰退。

港府發言人表示，儘管香港經濟於第3季有所減慢，但與去年同期比較，仍處於擴張期。

據指出，香港經濟第3季增長減慢的原因，是一些主要市場的經濟增長放緩，影響整體貨物出口數量。此外，港人的消費模式改變，私人消費開支繼續下跌。

發言人預期，香港經濟將於今年餘下時間繼續增長，原因之一是各國央行正在放寬貨幣政策，以及中國大陸最近推出一攬子經濟提振措施，將有助於支持香港市場氣氛和活動。