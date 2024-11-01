快訊

南橫明霸克露鋼便橋再遭康芮沖毀 「3里成孤島」滯留370人

柯文哲京華城案延押庭花2小時半 法官呂政燁下午4時半即時諭知

香港第3季經濟預估增長1.8% 較預期差

中央社／ 香港1日電

香港今年第3季的經濟增長估計只有1.8%，低於市場預期，令人質疑香港經濟是否陷入衰退。

港府統計處近日公布，今年第3季，本地生產總值（GDP）的預先估計數字較去年同期實質上升1.8%，第2季的漲幅則為3.2%，今年前3季合計上升2.6%。

有媒體報導，第3季經濟增長速度是去年第2季以來最差的一次，也遠低於市場預期的3.1%，令人關注香港經濟表現，但有分析認為，這不代表香港經濟陷入技術衰退。

港府發言人表示，儘管香港經濟於第3季有所減慢，但與去年同期比較，仍處於擴張期。

據指出，香港經濟第3季增長減慢的原因，是一些主要市場的經濟增長放緩，影響整體貨物出口數量。此外，港人的消費模式改變，私人消費開支繼續下跌。

發言人預期，香港經濟將於今年餘下時間繼續增長，原因之一是各國央行正在放寬貨幣政策，以及中國大陸最近推出一攬子經濟提振措施，將有助於支持香港市場氣氛和活動。

香港

延伸閱讀

香港電影浮沉錄／卓亦謙導演專訪：如果人生就一次機會拍電影，一定要做自己想做的

香港電影浮沉錄／前世花果，今生飄零？

凱基銀准設香港分行

港店大閘蟹銷量今年跌40% 深圳超市日賣2000隻港客逾半

相關新聞

人民幣全球支付占比9月大幅下滑至3.61% 降幅超過1個百分點

據彭博社，全球金融信息服務機構SWIFT星期四（10月31日）公佈的報告顯示，9月份人民幣在全球支付中的佔比下滑至3.6...

中美第六次金融工作小組會議在美舉行 就宏觀金融情勢等進行溝通

據中國人民銀行網站消息，中美金融工作小組於國際貨幣基金組織和世界銀行2024年10月年會期間，在美國華盛頓召開第六次會議...

大陸全國人大常委會 將明確「財政經濟工作監督」規定

大陸全國人大常委會即將於4日至8日開會，其中一個焦點是「監督法」的修法，官方指出修法將進一步明確關於財政經濟工作監督的規...

政策奏效 陸製造業PMI重返擴張

大陸國家統計局昨天公布十月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為五十點一，較前一個月上升零點三個百分點，為時隔五個月後重返擴張區...

彭博：美圍堵失敗 陸5關鍵技術領先

美國近年不斷加大力度，限制高科技流向中國。美媒研究部門追蹤十三項關鍵技術中，指中國大陸已在五項領先全球，認為中國十年前提...

第五屆徐台市場合作 細水長流

第五屆徐台兩岸金龍湖懇談會徐台企業市場合作簽約儀式於30日舉行。有台企透露，此次出席希望能繼續和大陸方面維持合作友好關係...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。