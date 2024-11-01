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人民幣全球支付占比9月大幅下滑至3.61% 降幅超過1個百分點

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
人民幣全球支付占比驟減。 圖自美聯社
人民幣全球支付占比驟減。 圖自美聯社

據彭博社，全球金融信息服務機構SWIFT星期四（10月31日）公佈的報告顯示，9月份人民幣在全球支付中的佔比下滑至3.61%，是2023年10月以來的最低水平，環比降幅達到1.1個百分點，為有記錄以來最大。

人民幣的國際使用在過去一年多來迅速擴張，但這種漲勢在今年9月明顯放緩。數據顯示，9月份人民幣支付總額較前月下降23.55%，而所有貨幣支付總額僅下降了0.67%。今年7月，人民幣全球支付占比創下歷史新高達到4.74%，8月微降至4.69%。

分析師們對於人民幣支付出現的大幅回調莫衷一是，其中一些分析師認為原因可能是因為人民幣匯率在8月至9月連續升值，以及市場情緒的改善。

截至今年9月，人民幣匯率已連續三個月走強，一度觸及1美元兌7元人民幣的水平，原因是投資者對中國經濟的信心在一系列刺激經濟增長的措施中有所改善。

澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬認為，人民幣支付佔比的回落主要來自資本市場。過去幾年資本市場大量增加人民幣債務，並通過貨幣掉期（互換）換成美元使用。他說，由於美聯儲進入降息週期、人民幣匯率預期轉向以及中國出臺大規模刺激政策，9月以來這樣的掉期交易大幅減少，導致人民幣國際使用明顯減少，不過未來幾個月份額將趨於穩定。

過去兩年，境外投資者常見的一種套息交易是通過掉期市場融出美元，融入人民幣，並將到手的人民幣買入中國國債，同時享受掉期收益和國債收益。8月以來隨著在岸掉期點大幅上行，這樣的交易明顯減少，9月外資淨賣出創紀錄的國債，也時隔一年首次減持同業存單。

而在瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰看來，人民幣升值導致中國的企業更願意使用自有美元結算，可能也是人民幣支付減少的一個原因。

報導稱，全球銀行使用SWIFT相互溝通並管理銀行間貨幣交易。在美國對俄羅斯實施制裁的推動下，中國在全球貿易中越來越多地推動人民幣升值。

人民幣 貨幣

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