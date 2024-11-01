聽新聞
0:00 / 0:00

彭博：美圍堵失敗 陸5關鍵技術領先

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
彭博發現，大陸仍按照「中國製造2025」計畫穩步前進，已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路以及電動車和鋰電池等5項關鍵技術領域佔據全球領先地位。美聯社
彭博發現，大陸仍按照「中國製造2025」計畫穩步前進，已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路以及電動車和鋰電池等5項關鍵技術領域佔據全球領先地位。美聯社

美國近年不斷加大力度，限制高科技流向中國。美媒研究部門追蹤十三項關鍵技術中，指中國大陸已在五項領先全球，認為中國十年前提出的「中國製造二○二五」，很大程度已取得成功，反映美國遏制中國高科技發展的企圖失敗，且遏華政策反而使美國趨於孤立。

彭博社旗下機構「彭博經濟」和「彭博情報」透露，在追縱「中國製造二○二五」中的十三項關鍵技術後發現，中國已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路，以及電動汽車和鋰電池等五項關鍵技術領域，處於全球領先地位，且在另外七項技術領域迅速追趕領導者。

這篇報導指出，美國及其盟友的技術圍堵策略已經失敗，並未能阻止中國發展高科技，「中國在製造業主導地位和技術進步的階梯持續向上攀登。如果美國想在競爭中獲勝，華盛頓要麼得跑得再快一些，要麼得更努力地給中國使絆子。」

報導稱，「美國以外的世界正愈來愈多地駕駛中國電動汽車，使用中國智慧型手機瀏覽網頁，依靠中國太陽能電池面板為家庭供電」等等，這個結果同時意味著，美國遏華政策正使其自身在國際上趨於孤立，還將重創美國企業和消費者。

對於美國進一步加強限制半導體及人工智慧的技術流向中國。報導以華為作例子，指它已克服美國的制裁影響，在大力加強研發下，智慧型手機業務已經復甦，正向蘋果公司發起挑戰。

彭博情報稱，除了大量囤積的英偉達高端晶片等半導體設備外，華為開發的最新半導體設備被認為可能優於英偉達的「中國特供」減配晶片，再輔以更高效的計算流程，「中國在二○二五年及以後的人工智慧發展應該能確保繼續沿著正軌推進。」

半導體 美國 電動汽車

延伸閱讀

中國留學生謊稱美國公民 總統大選投票後被拘留

澤連斯基抱怨美國不守秘密、不兌現承諾

Fed降息 有利新興市場股債資產

人質交換？ 美媒：華府釋放中國公民換林大衛自由

相關新聞

彭博：美圍堵失敗 陸5關鍵技術領先

美國近年不斷加大力度，限制高科技流向中國。美媒研究部門追蹤十三項關鍵技術中，指中國大陸已在五項領先全球，認為中國十年前提...

任正非：華為要向美學開放、包容

儘管美國不斷加碼對中國大陸的科技封鎖，但華為創始人任正非日前在一場座談會仍表示，美國的科學技術發達，得益於開放和包容，華...

刺激政策助攻… 陸製造業PMI回升 重返擴張

大陸國家統計局昨（31）日公布的10月製造業採購經理指數（PMI）為50.1，較前一個月上升0.3個百分點，為時隔五個月...

政策奏效 陸製造業PMI重返擴張

大陸國家統計局昨天公布十月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為五十點一，較前一個月上升零點三個百分點，為時隔五個月後重返擴張區...

第五屆徐台市場合作 細水長流

第五屆徐台兩岸金龍湖懇談會徐台企業市場合作簽約儀式於30日舉行。有台企透露，此次出席希望能繼續和大陸方面維持合作友好關係...

廣汽產銷下跌 前3季淨利減97.34%

大陸傳統車企龍頭之一的廣汽集團30日晚間公布2024年三季報，營收人民幣282.33億元，下降21.73%，淨利虧損人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。