政策奏效 陸製造業PMI重返擴張

大陸國家統計局昨天公布十月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為五十點一，較前一個月上升零點三個百分點，為時隔五個月後重返擴張區間，也表明北京當局最新刺激措施正在幫助遭受重創的經濟走出困境。

中國物流與採購聯合會分析師張立群表示，十月製造業ＰＭＩ繼續回升，且已高於榮枯線（五十），表明經濟運行初現企穩態勢，製造業企業生產經營活動有全面恢復跡象。同時表明，中央政治局會議提出加力推出增量政策以來，國務院相關部門迅速回應，宏觀經濟政策舉措持續增加，企業信心得到提振。

分企業規模來看，大型企業十月ＰＭＩ為五十一點五，比前一個月上升零點九個百分點，景氣穩中有升；中型企業ＰＭＩ為四十九點四，比前一個月上升零點二個百分點；小型企業為四十七點五，比前一個月下降一個百分點，景氣水準有所回落。

張立群指出，中小企業新訂單指數仍在榮枯線以下，反映需求不足的企業占比仍超過百分之六十，市場引導的需求不足對企業生產經營活動的制約仍很嚴重。應繼續加大擴大內需相關政策的力度，特別要加大政府公共產品投資對企業訂單的強力拉動，帶動企業生產投資恢復、就業形勢好轉、居民消費購買力顯著提高。

另一個讓人鼓舞的數據是，包括建築業和服務業在內的非製造業商務活動指數（非製造業ＰＭＩ） 在九月跌至五十後，十月升至五十點二。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，十月受十一黃金周假期帶動，與居民旅遊出行相關的鐵路運輸、航空運輸、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數均升至五十五以上較高景氣區間，活躍度明顯提升。住宿、房地產等行業商務活動指數雖仍低於臨界點，但景氣水平有所改善。

分析認為，製造業回暖為大陸第四季經濟帶來好兆頭，預料將略有改善。香港經濟日報引述經濟學人智庫中國經濟高級分析師徐天辰說，製造業ＰＭＩ回升到擴張區間，反映財政支出加速，特別是鋼鐵、化工企業開工率走高，帶動製造業活動進一步升溫。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，下一個問題是明年的經濟增長前景；將在美國總統大選後從中國大陸政府獲得更多關於政策前景的暗示。