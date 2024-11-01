星巴克大陸營收增6%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

星巴克昨（31）日公布截至今年9月底的第4財季業績及2024財年全年財報，其中星巴克中國第4季營收7.837億美元，去除匯率變動影響，較前季增長6%；2024財年星巴克中國營收達29.58億美元，經營利潤率保持兩位數的態勢。

2024財年第4季度，星巴克中國淨增290家門店，星巴克中國門店總數達到7,596家。基於年度門店拓展規劃，2024全財年星巴克中國淨新增790家門店，與2023財年相比增長12%，創下歷史新高。

在門市布局上，不僅一、二線城市持續加密，還加速「下沈市場」拓新，星巴克中國在2024財年新進入166個縣級市場，創下歷史新高，且這些地方新開門市的業務表現，持續優於高線城市的新開門市。

星巴克中國還結合大陸社群迷體近期流行的短劇形式，在9月19日推出首部品牌短劇《我在古代開星巴克》，這也是星巴克首次踏足短劇生態圈，不但登上抖音熱劇排行榜，整體播放量超過1.7億，互動量超過100萬，創造出極佳行銷效果。

星巴克中國首席執行官劉文娟表示，這個季度憑藉強大品牌勢能、構建起強勁且充滿韌性的業務發展態勢，淨收入、門店交易量、經營利潤、經營利潤率這些關鍵業務數據均實現攀升。

品牌 星巴克 社群

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