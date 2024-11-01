瑞幸Q3獲利增31% 創新高

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
瑞幸咖啡公布第3季財報，營收人民幣101.8億元，年增41.4%，單季營收創歷史新高。 路透
瑞幸咖啡公布第3季財報，營收人民幣101.8億元，年增41.4%，單季營收創歷史新高。 路透

瑞幸咖啡公布第3季財報，營收人民幣101.8億元，年增41.4%，單季營收創歷史新高；第3季淨利人民幣13億元（約新台幣59億元），年增31.8%，亦創單季歷史新高。

就在單季營收、淨利聯袂創新高之際，瑞幸咖啡表示，正積極評估美國和其他市場的機會，預計海外業務短期內不會獲利，需要達到相當大的規模才能獲利。英國《金融時報》報導，瑞幸咖啡最快在明年就會進軍美國市場。

澎湃新聞報導，瑞幸咖啡董事長郭謹一在第3季財報電話會上表示，大陸咖啡行業的天花板還在持續提高，且仍處於高速發展的戰略機遇期，咖啡消費仍處於加速普及階段，市場空間仍在加速擴充。

他提到，瑞幸咖啡仍將堅持優先門店布局的發展策略，加密高線城市的同時，保持下沉市場的拓展力度，從而獲得大陸咖啡行業高速發展的最大紅利。

截至第3季末，瑞幸咖啡門市數量為21,343家，季增6.9%；其中自營店為13,936家，以及合作店7,407家。

國際市場方面，瑞幸財報指出，公司戰略性地選擇新加坡作為國際擴張起點，截至第3季末，新加坡自營店總數達45家，上季新加坡營業額達到人民幣9,140萬元，而成本和費用約人民幣1.7億元。

瑞幸咖啡有意插旗香港，尖沙咀美麗華廣場Mira Place一樓星巴克鄰舖，已圍起寫有「luckin coffee」圍板進行裝修。

值得注意的是，郭謹一在電話會上承認，瑞幸正探索美國市場和其他市場的機會，「考慮到美國有成熟、飽和且競爭激烈的咖啡市場，同時也將積極嘗試組織模式和業務模式的探索創新，以更適合的方式，更靈活的策略來拓展海外業務。」

瑞幸咖啡計畫進軍美國市場，計畫以低價飲品與星巴克等競爭對手展開競爭，以銷售定價在2美元或3美元（約新台幣65元到97元）左右的咖啡，來削弱美國的競爭對手。

知情人士稱，瑞幸將把目標對準擁有大量大陸學生和遊客的城市，例如紐約。瑞幸一直在NBA比賽期間播放廣告，以便在計畫推出之前建立知名度。

人民幣 咖啡 美國

延伸閱讀

中國留學生謊稱美國公民 總統大選投票後被拘留

人質交換？ 美媒：華府釋放中國公民換林大衛自由

摩根投信：出口連11紅+美國選舉行情 台股將驅動長期牛市

華為創始人談美國科學技術 稱「華為要向美國學習開放性、包容性」

相關新聞

彭博：美圍堵失敗 陸5關鍵技術領先

美國近年不斷加大力度，限制高科技流向中國。美媒研究部門追蹤十三項關鍵技術中，指中國大陸已在五項領先全球，認為中國十年前提...

任正非：華為要向美學開放、包容

儘管美國不斷加碼對中國大陸的科技封鎖，但華為創始人任正非日前在一場座談會仍表示，美國的科學技術發達，得益於開放和包容，華...

刺激政策助攻… 陸製造業PMI回升 重返擴張

大陸國家統計局昨（31）日公布的10月製造業採購經理指數（PMI）為50.1，較前一個月上升0.3個百分點，為時隔五個月...

政策奏效 陸製造業PMI重返擴張

大陸國家統計局昨天公布十月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為五十點一，較前一個月上升零點三個百分點，為時隔五個月後重返擴張區...

第五屆徐台市場合作 細水長流

第五屆徐台兩岸金龍湖懇談會徐台企業市場合作簽約儀式於30日舉行。有台企透露，此次出席希望能繼續和大陸方面維持合作友好關係...

廣汽產銷下跌 前3季淨利減97.34%

大陸傳統車企龍頭之一的廣汽集團30日晚間公布2024年三季報，營收人民幣282.33億元，下降21.73%，淨利虧損人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。