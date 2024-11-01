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刺激政策助攻… 陸製造業PMI回升 重返擴張

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
時隔五個月後，大陸10月製造業PMI重返擴張區間。 （新華社）
時隔五個月後，大陸10月製造業PMI重返擴張區間。 （新華社）

大陸國家統計局昨（31）日公布的10月製造業採購經理指數PMI）為50.1，較前一個月上升0.3個百分點，為時隔五個月後重返擴張區間，也表明北京當局最新刺激措施正在幫助遭受重創的經濟走出困境。

中國物流與採購聯合會分析師張立群表示，10月製造業PMI繼續回升，且已高於榮枯線（50），表明經濟運行初現企穩態勢，製造業企業生產經營活動有全面恢復跡象。

PMI數據表明，中央政治局會議提出加力推出增量政策以來，國務院相關部門迅速回應，宏觀經濟政策舉措持續增加，企業信心得到提振。

大陸官方製造業PMI
大陸官方製造業PMI

分企業規模來看，大型企業10月PMI為51.5，比前一個月上升0.9個百分點，景氣穩中有升；中型企業PMI為49.4，比前一個月上升0.2個百分點，景氣水準繼續改善；小型企業PMI為47.5，比前一個月下降1個百分點，景氣水準則有所回落。

張立群指出，中小企業新訂單指數仍在榮枯線以下，反映需求不足的企業占比仍超過60%，市場引導的需求不足對企業生產經營活動的制約仍很嚴重。

他建議，應繼續加大擴大內需相關政策的力度，特別要加大政府公共產品投資對企業訂單的強力拉動，帶動企業生產投資恢復、就業形勢好轉、居民消費購買力顯著提高。

另一個讓人鼓舞的數據是，包括建築業和服務業在內的非製造業商務活動指數（非製造業PMI）在9月跌至50後，10月升至50.2。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，10月受十一假期帶動，與居民旅遊出行相關的鐵路運輸、航空運輸、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數均升至55以上較高景氣區間，市場活躍度明顯提升。住宿、房地產等行業商務活動指數雖仍低於臨界點，但景氣水平亦有所改善。

分析認為，製造業回暖為大陸第4季經濟帶來好兆頭，預料將略有改善。

香港經濟日報引述經濟學人智庫中國經濟高級分析師徐天辰說，製造業PMI回升到擴張區間，反映財政支出加速，特別是鋼鐵、化工企業開工率走高，帶動製造業活動進一步升溫。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，下一個問題是明年的經濟增長前景，將在本周美國總統大選結束後，從中國大陸政府獲得更多關於政策前景的暗示。

PMI 指數

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