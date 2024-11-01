大陸首條全固態電池產線投產

大陸國內首條全固態電池量產線宣布正式投產，比業界預期時間提早兩年實現。不過，該產線與目前熱議瞄準上車的全固態電池有區別，主要客戶為儲能與兩輪電動車領域。雖然小批量產比先前預期快，且規模化成本低，但還無法上車。

消息指出，北京經濟技術開發區（北京亦莊）企業北京純鋰新能源投資建設的產線，能夠量產50安時（Ah）全固態電池。該訊息引起業界熱議，因為比業界預期小批量量產的時間點2027年還快。

新京報報導，純鋰新能源副總經理周林路表示，該公司自主研發全固態鋰電池，主要將鋰電池內部的液態電解質變為固態電解質，解決了傳統鋰電池存在易燃易爆炸潛在風險的難題，具有安全、高效、長壽命、低成本等優勢，可應用於儲能、兩輪車電池等領域。報導稱，目前純鋰新能源的量產產線目標產能為200兆瓦時，相當於能同時給20萬輛兩輪車充電，待滿產後每天可生產上千支固態鋰電池。

財聯社引述純鋰新能源相關負責人說法指出，公司走的是「經濟適用的全固態電池」，技術路線採用聚合物電解質搭配磷酸鐵正極與石墨負極。目前客戶來自儲能與電動兩輪車，不涉及動力電池。

前述負責人表示，公司全固態電池完全沒有電解液，電芯的安全性大幅提高；材料特性穩定，循環壽命不低於液態磷酸鐵鋰電池。「但倍率性能達不到特別優越，滿足不了上車需求。」