防非法產品措施不足 跨境電商Temu遭調查

彭博引述不具名知情人士，歐盟將對大陸電商平台拼多多旗下的跨境電商Temu展開正式調查，因為擔心其未能有效抑制非法產品的網上銷售，這項調查可能會導致該電子商務平台面臨巨額罰款。

調查源於歐盟執委會此前要求Temu提供詳細資訊和內部文件，說明採取哪些措施來減少並防止非法產品再次出現。然而Temu所提供的相關資訊未能滿足歐盟的要求，也未能消除其擔憂。

根據歐盟《數位服務法》（Digital Services Act）規定，擁有平均超過4,500萬歐盟地區活躍用戶（相當於歐盟人口10%）的超大型線上平台必須採取相關措施，阻止虛假資訊和非法內容傳播，包括銷售歐盟禁止的產品，否則可能面臨高達其全球年收入6%的罰款。

彭博指出，調查可能會很快宣布，但由於歐盟行政機構正準備領導層換屆，時間也可能會推遲。Temu的一位代表未立即回應置評請求。