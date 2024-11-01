防非法產品措施不足 跨境電商Temu遭調查

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

彭博引述不具名知情人士，歐盟將對大陸電商平台拼多多旗下的跨境電商Temu展開正式調查，因為擔心其未能有效抑制非法產品的網上銷售，這項調查可能會導致該電子商務平台面臨巨額罰款

調查源於歐盟執委會此前要求Temu提供詳細資訊和內部文件，說明採取哪些措施來減少並防止非法產品再次出現。然而Temu所提供的相關資訊未能滿足歐盟的要求，也未能消除其擔憂。

根據歐盟《數位服務法》（Digital Services Act）規定，擁有平均超過4,500萬歐盟地區活躍用戶（相當於歐盟人口10%）的超大型線上平台必須採取相關措施，阻止虛假資訊和非法內容傳播，包括銷售歐盟禁止的產品，否則可能面臨高達其全球年收入6%的罰款。

彭博指出，調查可能會很快宣布，但由於歐盟行政機構正準備領導層換屆，時間也可能會推遲。Temu的一位代表未立即回應置評請求。

歐盟 罰款 電商

延伸閱讀

中國電商Temu疑涉販售非法商品 歐盟立案調查

歐盟最終加徵關稅有所調降 陸商務部：未解決核心關切

歐盟對中電動車加稅生效 中不接受、已準備好「殺招」

吳釗燮：歐洲國家軍艦航行台海 嚇阻中國對台侵略野心

相關新聞

彭博：美圍堵失敗 陸5關鍵技術領先

美國近年不斷加大力度，限制高科技流向中國。美媒研究部門追蹤十三項關鍵技術中，指中國大陸已在五項領先全球，認為中國十年前提...

任正非：華為要向美學開放、包容

儘管美國不斷加碼對中國大陸的科技封鎖，但華為創始人任正非日前在一場座談會仍表示，美國的科學技術發達，得益於開放和包容，華...

刺激政策助攻… 陸製造業PMI回升 重返擴張

大陸國家統計局昨（31）日公布的10月製造業採購經理指數（PMI）為50.1，較前一個月上升0.3個百分點，為時隔五個月...

政策奏效 陸製造業PMI重返擴張

大陸國家統計局昨天公布十月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為五十點一，較前一個月上升零點三個百分點，為時隔五個月後重返擴張區...

第五屆徐台市場合作 細水長流

第五屆徐台兩岸金龍湖懇談會徐台企業市場合作簽約儀式於30日舉行。有台企透露，此次出席希望能繼續和大陸方面維持合作友好關係...

廣汽產銷下跌 前3季淨利減97.34%

大陸傳統車企龍頭之一的廣汽集團30日晚間公布2024年三季報，營收人民幣282.33億元，下降21.73%，淨利虧損人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。