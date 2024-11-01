徐台峰會簽約 要創共贏

第五屆徐台兩岸金龍湖懇談會（徐台峰會）徐台企業市場合作簽約儀式舉行。有與會的台企透露，此次出席希望能繼續和大陸方面維持合作友好關係，對兩岸關係還是有所期待，台企在半導體業裡還需要如大陸這樣更大的市場，才能細水長流。

徐州市台辦副主任劉寧表示，此次簽約是為進一步鞏固和見證兩岸融合發展成果，共計有四個簽約九個項目，主要涉及半導體新材料、工程機械、集成電路等領域。下一步，徐州市將持續聚焦全市台商採取生產經營所需，積極為台資企業擴展市場，促成更多徐台企業間的市場合作，達成互利共贏目標。

台灣競鐽科技董事長呂翊嘉向本報表示，這次來參加徐台企業市場合作簽約儀式，主要是希望繼續能和大陸方面維持雙方合作友好的關係，對兩岸關係還是有所期待，希望台海兩岸不要為了非必要的事情，影響到人民生計或經濟貿易。

呂翊嘉坦言，目前因為有中美貿易牽制的關係，對兩岸半導體業接下來的期待相對模糊，且不論是歐美或其他地區都鼓勵台企去設廠，這最終問題仍是台灣半導體技術正不斷往外輸出，「台灣的競爭力就愈來愈小」，變成只留下一些高階技術，這個需求量在整體市場還是相對較小，所以整體來講，台企在半導體業還需要如大陸這樣更大的市場，才能細水長流。

大陸全國台企聯常務副會長方丁玉則表示，徐台會這些專家學者提供給台商的資訊非常重要，尤其讓在陸發展的台商能獲得很多積極面的參考價值。中美貿易戰開打後，對兩岸半導體業是巨大傷害，美國為抑制大陸發展把台灣半導體也看緊，台企因此喪失巨大的大陸市場機會。他建議，台灣半導體業界要思考，是否把能力精準分散，「也就是在大陸設一個分支，好好占領大陸的市場」。

方丁玉解釋，美國在中美貿易戰只看到自身利益，不管企業的生存。而台企因此失掉大陸市場「是非常不明智的」，「應該有錢賺就要賺」。他認為，光做大陸市場，都比做國際市場要大，所以台商要深思熟慮布局問題，兩岸半導體業應共同努力。